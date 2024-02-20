7-ELEVEN攜手《木曜4超玩》！首波聯名7款商品驚喜開吃

超商聯名又有新話題！7-ELEVEN新年度首波強檔跨界合作，自2月21日起將攜手YouTube百萬訂閱的網路實境綜藝節目《木曜4超玩》合作企劃，新品鎖定年輕世代，首度以網路實境節目當中破百萬瀏覽人次的熱門影片作為靈感開發，打造專屬聯名商品，種類涵蓋飯糰、燴飯、漢堡、糖果等話題商品。

根據7-ELEVEN觀察，近年粉絲經濟當道，年輕消費者喜愛在社群平台與網路紅人互動，進而促動購買欲望，7-ELEVEN去年首度與熱門實境節目《嗨！營業中》合作，以職人精神製作推出湯圓春捲、米糕、水餃等冷凍商品；並進一步與Netflix人氣戲劇《此時此刻》聯名開發獨家特色商品、打造門市裝置打卡熱點，聯名商品創造市場話題也帶動銷售成長，平均可帶動相關類別業績成長2成。今年開春再度與擁有逾2百萬訂閱的當紅網路實境節目《木曜4超玩》聯手，預計將再掀起一股討論熱潮。

看好虛擬收視換粉效應，7-ELEVEN展開多元跨界合作，據內部銷售數據顯示，聯名商品自帶話題流量，以18至35歲的學生及年輕上班族為主要購買客層，購買時會考量三大要點，分別為打卡話題性、商品特殊口味，以及外包裝顏值。此次7-ELEVEN與《木曜4超玩》聯手合作，特別著重在商品口味的開發與創意的展現，將曾拍攝過的經典主題「一日系列」單元中超過百萬觀看次數的影片作為概念延伸，雙方歷經為期10個月多次創意發想、試吃及調整，首波獨家開發7款系列商品。

7-ELEVEN本次與《木曜4超玩》合作，邀請到人氣成員共同發想藉由節目創意激盪商品概念，7-ELEVEN鮮食研發團隊嚴選各式優質食材入菜，打造讓消費者從早餐到宵夜都能飽足的餐食體驗。節目特別前往鮮食廠拍攝《一日鮮食研發員》企劃，將於本週四（2月22日）晚上9點30分播映，共開發3款全新御飯糰：「哇沙米海鮮飯糰」選用引進在地種植的日本第一米大賞最高金賞獎品種的「龍之瞳」，米粒大顆Q彈飽滿，包裹和智利鮭魚、鮮蝦、日本魚卵塊等豐富海鮮餡料，與微嗆辣新鮮山葵醬完美搭配，售價59元；超商首見「麻辣小龍蝦新極大飯糰」為全新開發規格，比以往的飯糰尺寸大顆，吃完超飽足，嚴選四川大紅袍及10種辛香料爆炒，香麻帶勁的醬料拌飯，搭配鮮甜小龍蝦，售價49元；「博多明太子飯糰」選用日本福岡飲食文化代表的助宗鱈明太子，並首度以整房、炙燒及168小時的低溫熟成醃漬等三種不同風味和口感的明太子呈現，具炙燒香氣，售價49元。

此外，粉絲們印象深刻曾創下超過200萬觀看次數的《下班吃什麼》的「薯餅蛋堡」也將於7-ELEVEN開賣，以馬芬堡黃金薯餅烤蛋佐番茄醬，微波加熱後仍Q彈鬆軟，售價59元。還有延續《一日料理大賽》影片的雞料理「蒜了吧！宮保雞丁飯」，使用去骨雞腿肉佐以多種香料醃製，並與岡山豆瓣醬熟成番茄醬、在地花生、三星蔥、高麗菜與杏鮑菇爆炒，軟嫩多汁，售價99元。