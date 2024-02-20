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DEVAULX推全新Léonce包款 將情感與珍貴回憶代代相承

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
比利時王室愛用品牌DELVAUX推出全新包款Léonce系列，並擁有俐落、修長的方形輪廓。圖／DELVAUX提供
比利時王室愛用品牌DELVAUX推出全新包款Léonce系列，並擁有俐落、修長的方形輪廓。圖／DELVAUX提供

每一個設計背後都有其理念，比利時王室愛用品牌DELVAUX推出全新包款Léonce系列，靈感源自於一個比利時家庭關於愛與情感的承繼，並融入品牌精湛的皮革工藝，俐落、修長的長方形輪廓，更是DELVAUX品牌系列中少見，別具一格。

素人藝術家Léonce熱衷於繪畫，並常沈浸於色彩、線條與構圖的世界中。她曾擁有一只優雅的DELVAUX手拿包、日後傳給了孫女Julie：這個手拿包裡有著斑斕的顏料點點與畫筆，此後不僅讓Julie深切感受到家人的愛，更在日後加入了DELVAUX品牌工作，最終這段佳話重新轉化：成為今日人們眼前的全系列Léonce包款系列。

DELVAUX品牌首字母的D，成為了掀蓋式設計的金屬字母扣環，醒目而簡潔，全系列將包含手拿包、長皮夾、短皮夾、肩背包與小型肩背包，最入門單品像是短皮夾訂價約33,200元並有子夜藍、黑與暖棕色，最高單價則為肩背包，訂價16萬4,000元，其中子夜藍色款搭配金色扣環、黑色款則搭配銀色扣環，包款的量體相對纖薄、輕巧，但內藏以不隨時光沖淡的家族情感，以工藝和嶄新面貌、代（袋）代（袋）相承。

Léonce子夜藍包款，16萬4,000元。圖／DELVAUX提供
Léonce子夜藍包款，16萬4,000元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX品牌首字母的D，成為了Léonce系列掀蓋設計的金屬字母扣環，醒目而簡潔。圖／DELVAUX提供
DELVAUX品牌首字母的D，成為了Léonce系列掀蓋設計的金屬字母扣環，醒目而簡潔。圖／DELVAUX提供
Léonce短皮夾暖棕色款，33,200元。圖／DELVAUX提供
Léonce短皮夾暖棕色款，33,200元。圖／DELVAUX提供
Léonce黑色手拿包，10萬9,300元。圖／DELVAUX提供
Léonce黑色手拿包，10萬9,300元。圖／DELVAUX提供
相對纖薄的Léonce手拿包，藏有一段比利時家庭祖母對孫女的愛。圖／DELVAUX提供
相對纖薄的Léonce手拿包，藏有一段比利時家庭祖母對孫女的愛。圖／DELVAUX提供

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