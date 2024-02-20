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日式牛丼「松屋」又一間！「士林中正店」預計4月登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
來自日本的「松屋」，即將再開設「士林中正店」。報系資料照，記者陳睿中／攝影
來自日本的「松屋」，即將再開設「士林中正店」。報系資料照，記者陳睿中／攝影

又多一間松屋了！來自日本的知名連鎖牛丼餐廳「松屋」即將開設「士林中正店」，乃是繼去年底開設的內湖港墘店後的最新分店，同時也是士林第2間門市。

「松屋」與「吉野家」、「すき家」並列「日本三大牛丼」，主打平價的牛丼餐點，還有咖哩牛肉飯、漢堡排咖哩等餐點，乃是日本代表性的庶民美食之一。2018年，松屋首度登台，並且陸續在北台灣拓展版圖，目前設有台北西門町店、芝山店、行天宮店、新莊中平店等8間門市。

即將開幕的「士林中正店」，距離捷運士林站約200公尺，乃是繼「芝山站店」後，松屋在士林區的第二間分店，預計在4月開幕，現已經入人才招募的階段。隨著新店開幕，也將提供當地居民更便捷的用餐選擇。

不僅是新店開幕，松屋自即日起也推出期間限定的「奶油咖哩系列」，包括有奶油雞肉咖哩、奶油雙倍雞肉咖哩、奶油咖哩等品項，中碗150～260元不等，大碗則為170～280元。

日本 西門町 餐廳

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