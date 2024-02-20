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2024秋冬紐約時裝周／MICHAEL KORS COLLECTION重繹經典雋永格調 形塑不費力的時髦感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
MICHAEL KORS COLLECTION秋冬大秀重新詮釋何謂「不過時」的著裝方式，並融入現代紐約的風格，讓人著迷於這不費力的時髦感。 圖／Michael Kors提供
MICHAEL KORS COLLECTION秋冬大秀重新詮釋何謂「不過時」的著裝方式，並融入現代紐約的風格，讓人著迷於這不費力的時髦感。 圖／Michael Kors提供

對於紐約時裝周來說，MICHAEL KORS COLLECTION的大秀就像是一座地標，如同設計師Michael Kors先生受訪時提到「當世界比以往更亂七八糟時，我的工作就是讓人們感到更有自信」。於是重新詮釋了何謂「不過時」的著裝方式，並融入現代紐約的風格，讓人著迷於這不費力的時髦感。

不同於上一季選在風光明媚的紐約東河邊多米諾公園灣舉辦大秀，MICHAEL KORS COLLECTION 2024秋冬系列回到了過去曾是Barneys百貨旗艦店舉行，像是要回歸初衷，讓人感受到品牌的雋永經典定位。當然秀場對於設計師Michael Kors先生來說，也是充滿回憶所在，他在大秀結束後，說到自己於1985年時在此銷售了他的首個系列服裝。或許也是如此，MICHAEL KORS COLLECTION這一季充滿復古氛圍，設計師從已故母親家中整理出上個世紀30年代的白紗，這使他聯想起在當時好萊塢女明星以穿著西裝被當作另一種性感的展示。包括瑪琳黛德麗（Marlene Dietrich）和凱瑟琳赫本等人都在多部電影中，以顛覆性別著裝凸出人物性格，迷倒眾生。

不曾缺席大秀的Blake Lively也身穿MICHAEL KORS COLLECTION春夏系列長頸鹿印花外套現身。圖／Michael Kors提供
不曾缺席大秀的Blake Lively也身穿MICHAEL KORS COLLECTION春夏系列長頸鹿印花外套現身。圖／Michael Kors提供

Michael Kors先生將30年代洗鍊的雕塑式剪裁與90年代流線型線條感結合，藉由配搭方式呈現不過時格調。像是將蕾絲和斜裁緞面設計與造型誇張的外套混搭，以趣味性的手法探索「藏」與「露」的理念。卡布奇諾和巧克力等暖色調，午夜和象牙等清新色調，以及從貝殼色到腮紅色等霧面彩妝色調，共同組成了這一季的主色調。時髦高跟鞋、細跟靴、樂福鞋和牛津鞋則增添視覺上的平衡感；大容量托特包、更小尺寸的手袋帶來多元搭配樂趣。而新款Manhattan鍊條手提單肩包則為日常出行帶來奢華而簡約的丰采，一如Michael Kors所追求的「Jet Set 」精神。

品牌大使的女團Twice成員多賢則是以品牌沙色雙絲紗手工刺繡亮片連衣裙，出席支持MICHAEL KORS COLLECTION秋冬大秀。圖／Michael Kors提供
品牌大使的女團Twice成員多賢則是以品牌沙色雙絲紗手工刺繡亮片連衣裙，出席支持MICHAEL KORS COLLECTION秋冬大秀。圖／Michael Kors提供

而幾乎不曾缺席大秀的Blake Lively也身穿MICHAEL KORS COLLECTION春夏系列長頸鹿印花外套現身，展現自信且迷人的樣貌。作為品牌大使的女團Twice成員多賢則是以品牌沙色雙絲紗手工刺繡亮片連衣裙出席支持，一同欣賞模特兒們從著名的螺旋樓梯出場，並藉由動感音樂與鏡面材質點綴的秀場，營造出紐約市特有的氣氛。

演員Brie Larson身穿MICHAEL KORS COLLECTION春夏系列黑色霧面針織緊身衣和雙絲紗Haylee喇叭褲。圖／Michael Kors提供
演員Brie Larson身穿MICHAEL KORS COLLECTION春夏系列黑色霧面針織緊身衣和雙絲紗Haylee喇叭褲。圖／Michael Kors提供

MICHAEL KORS COLLECTION 2024秋冬系列可見蕾絲和斜裁緞面設計混搭，以趣味性的手法探索「藏」與「露」的理念。圖／Michael Kors提供
MICHAEL KORS COLLECTION 2024秋冬系列可見蕾絲和斜裁緞面設計混搭，以趣味性的手法探索「藏」與「露」的理念。圖／Michael Kors提供

動物紋的使用也是MICHAEL KORS COLLECTION的招牌風格，這一季結合了復古剪裁，凸顯雋永格調。圖／Michael Kors提供
動物紋的使用也是MICHAEL KORS COLLECTION的招牌風格，這一季結合了復古剪裁，凸顯雋永格調。圖／Michael Kors提供

精緻的日常著裝造型也是MICHAEL KORS COLLECTION拿手的設計之一。圖／Michael Kors提供
精緻的日常著裝造型也是MICHAEL KORS COLLECTION拿手的設計之一。圖／Michael Kors提供

MICHAEL KORS COLLECTION選用威爾斯親王格、人字紋等經典毛料來打造大衣與裙裝，創造出具90年代樣貌的幹練女性形象。圖／Michael Kors提供
MICHAEL KORS COLLECTION選用威爾斯親王格、人字紋等經典毛料來打造大衣與裙裝，創造出具90年代樣貌的幹練女性形象。圖／Michael Kors提供

非常具有份量感的皮草大衣，換上柔和的杏桃色，使人感受到紐約上城女士的奢華生活。圖／Michael Kors提供
非常具有份量感的皮草大衣，換上柔和的杏桃色，使人感受到紐約上城女士的奢華生活。圖／Michael Kors提供

開衩長裙加上背心，以及腰間繫上雙排皮帶，已經成了MICHAEL KORS COLLECTION的經典造型。圖／Michael Kors提供
開衩長裙加上背心，以及腰間繫上雙排皮帶，已經成了MICHAEL KORS COLLECTION的經典造型。圖／Michael Kors提供

TWICE 品牌 紐約 設計師

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