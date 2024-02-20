第77屆英國BAFTA 席尼墨菲、小勞勃道尼 袖裡藏乾坤

第77屆英國英國影藝學院電影獎（BAFTA）日前（19日凌晨）公布，艾瑪史東以《可憐的東西》（Poor Thing）封后、席尼墨菲（Cillian Murphy）則以《奧本海默》拿下影帝，場邊包含小勞勃道尼（Robert John Downey Jr）、雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、貝瑞柯根（Barry Keogha）的穿搭造型，則同樣引人注目。

以《奧本海默》拿下最佳男配角的小勞勃道尼致詞時感人，除了西裝領片上的鑽石胸針搶眼，其袖口內並藏有一只積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso雙面腕表、斯文紳士；以同部電影封王的席尼墨菲一身黑色並佩戴了OMEGA的De Ville Prestige碟飛典雅系列腕表，綠松石色面盤搭配上金色指針與刻度，一如服裝造型的詩意與禪味。

曾演出《敦克爾克大行動》、《聖鹿之死》，並在《伊尼舍林的女妖》中表現搶眼的Barry Keoghan除了和席尼墨菲同樣配戴了OMEGA表款，更在外套領片上加掛了7枚的Boucheron耳骨夾珠寶，值得玩味；此外Ryan Gosling去年曾因演出真人芭比電影廣受注目，則在出席時穿上了全白滾紅邊的西裝並手帶金表搭配黑皮鞋，紳士而瀟灑、西裝則出自時尚大牌GUCCI之手。