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第77屆英國BAFTA 席尼墨菲、小勞勃道尼 袖裡藏乾坤

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
小勞勃道尼（左圖右）配戴積家Reverso出席頒獎典禮。圖／Jaeger-LeCoultre提供（合成圖）
小勞勃道尼（左圖右）配戴積家Reverso出席頒獎典禮。圖／Jaeger-LeCoultre提供（合成圖）

第77屆英國英國影藝學院電影獎（BAFTA）日前（19日凌晨）公布，艾瑪史東以《可憐的東西》（Poor Thing）封后、席尼墨菲（Cillian Murphy）則以《奧本海默》拿下影帝，場邊包含小勞勃道尼（Robert John Downey Jr）、雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、貝瑞柯根（Barry Keogha）的穿搭造型，則同樣引人注目。

以《奧本海默》拿下最佳男配角的小勞勃道尼致詞時感人，除了西裝領片上的鑽石胸針搶眼，其袖口內並藏有一只積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso雙面腕表、斯文紳士；以同部電影封王的席尼墨菲一身黑色並佩戴了OMEGA的De Ville Prestige碟飛典雅系列腕表，綠松石色面盤搭配上金色指針與刻度，一如服裝造型的詩意與禪味。

曾演出《敦克爾克大行動》、《聖鹿之死》，並在《伊尼舍林的女妖》中表現搶眼的Barry Keoghan除了和席尼墨菲同樣配戴了OMEGA表款，更在外套領片上加掛了7枚的Boucheron耳骨夾珠寶，值得玩味；此外Ryan Gosling去年曾因演出真人芭比電影廣受注目，則在出席時穿上了全白滾紅邊的西裝並手帶金表搭配黑皮鞋，紳士而瀟灑、西裝則出自時尚大牌GUCCI之手。

值得一提的是，中國女星Angelababy則是以設計師訂製的旗袍禮服，並搭配百年靈（Breitling）chronomat系列36 South Sea腕表，表款除了具備精準的瑞士天文台認證機芯，並有著粉紅色的珍珠母貝面盤與鑲嵌大量彩色寶石的表圈，一如Angelababy身上的訂製旗袍禮服，閃耀、多彩，氣場全開。

雷恩葛斯林（Ryan Gosling）一身白色滾紅邊西裝、出自GUCCI之手。圖／GUCCI提供
雷恩葛斯林（Ryan Gosling）一身白色滾紅邊西裝、出自GUCCI之手。圖／GUCCI提供
貝瑞柯根（Barry Keoghan）。圖／OMEGA提供
貝瑞柯根（Barry Keoghan）。圖／OMEGA提供
Angelababy配戴百年靈表款出席BAFTA大獎。圖／百年靈提供、翻攝自 IG @ angelababyct（合成圖）
Angelababy配戴百年靈表款出席BAFTA大獎。圖／百年靈提供、翻攝自 IG @ angelababyct（合成圖）
席尼墨菲配戴的De Ville Prestige碟飛典雅腕表，精鋼、圓弧形PVD松綠色面盤、大師天文台認證同軸擒縱機芯。圖／OMEGA提供
席尼墨菲配戴的De Ville Prestige碟飛典雅腕表，精鋼、圓弧形PVD松綠色面盤、大師天文台認證同軸擒縱機芯。圖／OMEGA提供
席尼墨菲以《奧本海默》一片獲得本屆BAFTA影帝。圖／OMEGA提供
席尼墨菲以《奧本海默》一片獲得本屆BAFTA影帝。圖／OMEGA提供
百年靈去年推出的膠囊系列Chronomat 36「南海」腕表，共有粉藍、粉紅、深綠三色可選，皆使用瑞士天文台機芯，精密而閃耀。圖／百年靈提供
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中國女星Angelababy身穿設計師訂製的旗袍禮服，東西合併、嫵媚動容。圖／翻攝自 IG @ angelababyct（合成圖）
中國女星Angelababy身穿設計師訂製的旗袍禮服，東西合併、嫵媚動容。圖／翻攝自 IG @ angelababyct（合成圖）
Reverso Tribute Chronograph翻轉系列計時腕表精鋼款，價格店洽。圖／Jaeger-LeCoultre提供
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