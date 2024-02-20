甜茶領軍《沙丘2》下周上映 那個精品品牌又出手了！

電影的魅力就在於化不可能為真實，也讓人在喜愛電影之外，對戲中人物的服裝、造型、配件、細節願意追根究底、並為之津津樂道。

最新熱門的院線電影中，由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的「沙丘2」將在2月底登場，隨之而來女主角千黛雅（Zendaya）、英國女演員Florence Pugh以及克里斯多夫華肯（Christopher Walken）也受到全世界影迷關心。

約一個小時前，美國鐘表品牌Hamilton在品牌官方Instagram帳號發表了一組貼文，揭示了一組由Hamilton與劇組DUNE：Part Two打造的聯名儀器，並表示在電影導演Denis Villeneuve的需求下、品牌與道具名家Doug Harlocker一同打造了一款非典型、獨樹一格的表款，並在電影院中搶先披露。

這只「表款」有著非圓、非方、不對稱的造型，整體具有金屬質地、並帶有明顯污漬耗損的使用痕跡，一如電影中舊世界的氛圍。貼文在約一小時公布後至今火速「吸讚」近4000字和50則留言，不少網路使用者紛紛表示，「（拜託）賣這只表給我！」、「為什麼我有點想要呢？」、「Hamilton從來沒有讓我失望過」、「這有點蠢...但我想要！」

在過去超過500部電影中登場過的Hamilton，包含《珍珠港》、《星際戰警》、《天能》、《星際效應》、《2001太空漫遊》中都能看得見Hamilton表款或試作款的身影，堪稱近代影史曝光率最高的精品品牌，其中近年最膾炙人口的則要數《天能》中紅藍雙色的時間順行與逆行表款，以及在《星際效應》中馬修麥康納留給女兒的卡其陸戰系列38毫米Murph自動上鍊腕表。