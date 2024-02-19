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軒尼詩百樂廷干邑禮盒 睽違十年嶄新昇華
全球干邑領導品牌軒尼詩（Hennessy）睽違十年經典重塑百樂廷（Paradis），2024年聯袂全球頂尖音樂大師國際級鋼琴家郎朗（Lang Lang）與美國R&B天后艾莉西亞．凱斯（Alicia Keys），共創天籟和諧時刻，為百樂廷藝術臻品禮盒全新包裝共覓和諧之境。
軒尼詩百樂廷干邑2024年全新禮盒材質採用法國Chais Paradis酒桶橡木材質，整體呈現高雅奢華的淡金色調，匠心雕琢百樂廷經典瓶身輪廓，將外盒雕塑成形，酒瓶則崁套於使用柔軟麂皮為內裏的盒中。此外，盒內瓶座精心設計了可活動式的底托，讓鑑賞家及顧客能將有如藝術珍品般的佳釀收藏展示共賞。
百樂廷瓶身由著名義大利設計師費魯西奧·拉維亞尼（Ferruccio Laviani）傾心力作，在瓶身頸部的細節中，悉心篆刻品牌創始人李察·軒尼詩（Richard Hennessy）的姓氏首字母「H」，精彩躍出百年佳釀的亙古歷史。
軒尼詩百樂廷使用高達125年的生命之水釀造，第六代調和總藝師莫里斯．費爾沃（Maurice Fillioux）猶如音樂指揮家，將生命之水（eaux-de-vie）調和成一首和諧的傑作。莫里斯表示：「我覺得自己如同一位樂團指揮家，軒尼詩百樂廷則是一個交響樂團。古典樂讓人沉醉，並交織各位的情感。」全新2024年軒尼詩百樂廷干邑藝術臻品禮盒建議售價46,590元，即日起於全台精選菸酒專賣店與指定精選通路上市。
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