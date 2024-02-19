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GU三度跨界UNDERCOVER 必收聯名騎士外套、寬版襯衫統統親民價

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
GU第三度與日本設計師高橋盾的品牌UNDERCOVER聯名，以男裝為主包含配件，一共推出21款單品。圖／GU提供
GU第三度與日本設計師高橋盾的品牌UNDERCOVER聯名，以男裝為主包含配件，一共推出21款單品。圖／GU提供

繼2021年合作春夏與秋冬系列之後，GU第三度與日本設計師高橋盾的品牌UNDERCOVER聯名，以男裝為主包含配件，一共推出21款單品。其中不可錯過的就是經典騎士外套、寬版軍裝大衣，以及寬版襯衫等，統統都是親民價，最低只要390元就能入手。

日本流行品牌GU宣布在3月1日正式上架UNDERCOVER聯名系列，而這也是雙品牌的第三度合作。此次「KOZMIK/NOISE」為概念，將經典單品進行優化，調整服裝外觀和穿著方式，像是騎士外套、寬版軍裝大衣和直升機褲等單品，其袖子、下擺和衣身採用可拆卸設計。而輕薄寬版襯衫、拉鍊口袋襯衫和透膚拼接針織開襟外套，則是將縫紉線設計在外側，展示通常隱藏於單品內的設計細節。除了服裝單品以外，更有不分年齡、性別都能享受的配件，包含楔型鞋、菱格紋肩包以及可百搭徽章組。

UNDERCOVER設計師高橋盾提到「透過這次合作，對GU如何以實惠價格達到此等品質，感到由衷敬佩；同時以能吸引大眾的簡單設計為基礎，在整個系列中融入UNDERCOVER品牌風格細節」。因此消費者只要花少少的金額，便能夠入手帶有UNDERCOVER品牌基因的服飾，像是T恤系列600元有找，楔型鞋亦不用1,500元，價格實惠。而且此次合作款，中，部分更與電影「環球怪物聯盟（Universal Monsters）」進行三方聯名，推出以電影角色，如「科學怪人（Frankenstein)」及「黑湖妖潭（Creature from the Black Lagoon ）」圖案為設計的單品，展現設計師高橋盾著名的黑暗奇幻世界觀。

GU X UNDERCOVER聯名系列男裝合身刷破牛仔褲，1,290元。圖／GU提供
GU X UNDERCOVER聯名系列男裝合身刷破牛仔褲，1,290元。圖／GU提供

GU X UNDERCOVER聯名系列男裝雙面織紋短褲，990元。圖／GU提供
GU X UNDERCOVER聯名系列男裝雙面織紋短褲，990元。圖／GU提供

GU X UNDERCOVER聯名系列徽章組，390元。圖／GU提供
GU X UNDERCOVER聯名系列徽章組，390元。圖／GU提供

GU X UNDERCOVER聯名系列男裝楔型鞋，1,490元。圖／GU提供
GU X UNDERCOVER聯名系列男裝楔型鞋，1,490元。圖／GU提供

GU X UNDERCOVER聯名系列男裝高筒襪，390元。圖／GU提供
GU X UNDERCOVER聯名系列男裝高筒襪，390元。圖／GU提供

GU X UNDERCOVER聯名系列男裝DRY華夫格T恤，590元。圖／GU提供
GU X UNDERCOVER聯名系列男裝DRY華夫格T恤，590元。圖／GU提供

GU X UNDERCOVER聯名系列菱格紋肩包，990元。圖／GU提供
GU X UNDERCOVER聯名系列菱格紋肩包，990元。圖／GU提供

GU X UNDERCOVER聯名系列男裝透膚拼接針織開襟外套，1,290元。圖／GU提供
GU X UNDERCOVER聯名系列男裝透膚拼接針織開襟外套，1,290元。圖／GU提供

GU X UNDERCOVER聯名系列男裝2WAY騎士外套，2,990元。圖／GU提供
GU X UNDERCOVER聯名系列男裝2WAY騎士外套，2,990元。圖／GU提供

GU X UNDERCOVER聯名系列男裝2WAY寬版軍裝大衣，2,990元。圖／GU提供
GU X UNDERCOVER聯名系列男裝2WAY寬版軍裝大衣，2,990元。圖／GU提供

GU 品牌 設計師

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