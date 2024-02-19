獨／開業7年！台中網美甜點店「發酵」3月底熄燈

螞蟻人們要把握最後機會了！台中人氣甜點店「發酵」近日宣佈，因店面的租約到期，因此將於3月31日停止營業，結束7年多的營業時光。隨至公告出爐，令許多粉絲感到不捨，表示「好可惜喔」、「心目中最好吃的義大利麵和甜點以後吃不到了」

鄰近勤美草悟道的「Fermento發酵」，店內提供有草莓塔、藍莓生乳酪塔、黑森林千層卷、草莓生乳捲等多樣化的甜點，還有義大利麵、燉飯等鹹食。除了餐點之外，發酵透過大量落地窗為老宅注入通透感與陽光，加上許多精巧的雜貨點綴，創造出舒適的用餐空間，所以成為許多螞蟻人、網美的口袋名單。在google上，發酵獲得超過1,300則評論，平均4.4分，臉書與IG也超過3萬名粉絲。

發酵近日於粉絲團發布公告，表示店面的租約要到期，到期後打算直接結束營業，最後營業日為3月31日。得知停業消息後，粉絲們也感到不捨，表示「難過 跟你們跟超久」、「又少了間cp值超高的美食網美餐廳了」、「我要哭了」、「愛店要收了」