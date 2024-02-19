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元宵最潮賞燈首站 四四南村一日限定沉浸式藝術光雕秀

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
搭配光雕與現場販售的啤酒頭釀造冠軍現壓生啤、各式調酒及美食，讓人沉浸在微醺的音樂海洋中。圖／好丘Good Cho's提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
搭配光雕與現場販售的啤酒頭釀造冠軍現壓生啤、各式調酒及美食，讓人沉浸在微醺的音樂海洋中。圖／好丘Good Cho's提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣貝果第一品牌好丘Good Cho's攜手「LIGHT UP南村有光」，將於2月23日在好丘信義店，舉辦全台首創沉浸式光影微醺電音派對，絕對是元宵節賞燈的最佳前哨站。「光電（耶）派對」當天更有主題Dress Code活動，只要穿著任何螢光元素的衣物或飾品入場，即可免費獲得螢光主題配件。

大受好評的「耶耶~夜市集」應廣大的粉絲們敲碗，再推出台北101下的全新玩法「光電（耶）派對」，現場結合「LIGHT UP南村有光」帶來的沉浸式藝術光雕秀，除了有精采的當期主題「監測移轉」外，更有一日限定的派對限定版主題「GLITCH」，將整座四四南村廣場變成一個迷幻的夢幻世界。

現場更邀請到sonic deadhorse、wellen、HaiLongWang、NC.N2O四位帶動現場氣氛能力一流，同時具有舞台魅力的知名DJ接力演出，帶來曲風多樣又令人陶醉的電音節奏，搭配光雕與現場販售的啤酒頭釀造冠軍現壓生啤、各式調酒及美食，都將讓人沉浸在微醺的音樂海洋中。

此外，活動現場將推出「光電（耶）派對」特製「光電組」套餐，前50名購買限定套餐，就可獲得限量「酷炫光電螢光配件乙只」，數量有限，送完為止。

◎光電（耶）派對

．地點：好丘信義店-台北市信義區松勤街54號（四四南村）

．時間：2月23日晚上17:00～21:30

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

好丘Good Cho's攜手「LIGHT UP南村有光」，在2月23日晚間打造全台首創沉浸式光影微醺電音派對。圖／好丘Good Cho's提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
好丘Good Cho's攜手「LIGHT UP南村有光」，在2月23日晚間打造全台首創沉浸式光影微醺電音派對。圖／好丘Good Cho's提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場可體驗到沉浸式光雕藝術。圖／好丘Good Cho's提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場可體驗到沉浸式光雕藝術。圖／好丘Good Cho's提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「監測移轉」的展演以非密閉空間的歌曲為概念，以多元空間為主題，重新拼貼出一段穿越時空的旅程。圖／好丘Good Cho's提供
「監測移轉」的展演以非密閉空間的歌曲為概念，以多元空間為主題，重新拼貼出一段穿越時空的旅程。圖／好丘Good Cho's提供
活動現場將推出「光電（耶）派對」特製「光電組」套餐。圖／好丘Good Cho's提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動現場將推出「光電（耶）派對」特製「光電組」套餐。圖／好丘Good Cho's提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「LIGHT UP南村有光」最新作品「監測移轉」，由知名光雕影像藝術家「邱智群X陳俊宇」共同創作。圖／好丘Good Cho's提供
「LIGHT UP南村有光」最新作品「監測移轉」，由知名光雕影像藝術家「邱智群X陳俊宇」共同創作。圖／好丘Good Cho's提供

元宵節 套餐 派對

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