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元宵最潮賞燈首站 四四南村一日限定沉浸式藝術光雕秀
台灣貝果第一品牌好丘Good Cho's攜手「LIGHT UP南村有光」，將於2月23日在好丘信義店，舉辦全台首創沉浸式光影微醺電音派對，絕對是元宵節賞燈的最佳前哨站。「光電（耶）派對」當天更有主題Dress Code活動，只要穿著任何螢光元素的衣物或飾品入場，即可免費獲得螢光主題配件。
大受好評的「耶耶~夜市集」應廣大的粉絲們敲碗，再推出台北101下的全新玩法「光電（耶）派對」，現場結合「LIGHT UP南村有光」帶來的沉浸式藝術光雕秀，除了有精采的當期主題「監測移轉」外，更有一日限定的派對限定版主題「GLITCH」，將整座四四南村廣場變成一個迷幻的夢幻世界。
現場更邀請到sonic deadhorse、wellen、HaiLongWang、NC.N2O四位帶動現場氣氛能力一流，同時具有舞台魅力的知名DJ接力演出，帶來曲風多樣又令人陶醉的電音節奏，搭配光雕與現場販售的啤酒頭釀造冠軍現壓生啤、各式調酒及美食，都將讓人沉浸在微醺的音樂海洋中。
此外，活動現場將推出「光電（耶）派對」特製「光電組」套餐，前50名購買限定套餐，就可獲得限量「酷炫光電螢光配件乙只」，數量有限，送完為止。
◎光電（耶）派對
．地點：好丘信義店-台北市信義區松勤街54號（四四南村）
．時間：2月23日晚上17:00～21:30
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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