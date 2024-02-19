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賣得好繼續加碼！Canada Goose再次聯手潮牌Bape 打造限量BE@RBRICK公仔

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
奢華機能服飾品牌Canada Goose再次聯手潮牌Bape推出全新BE@RBRICK聯名公仔，吸引時尚迷與潮流迷關注。圖／Canada Goose提供
奢華機能服飾品牌Canada Goose再次聯手潮牌Bape推出全新BE@RBRICK聯名公仔，吸引時尚迷與潮流迷關注。圖／Canada Goose提供

加拿大奢華機能服飾品牌Canada Goose再次聯手潮牌A Bathing Ape（簡稱Bape）！這次不再是服飾系列，而是推出全新BE@RBRICK聯名公仔，吸引了時尚迷與潮流迷關注。

Canada Goose和Bape在去年合作，打造限定迷你系列服飾，利用識別度極高的Giant ABC CAMO迷彩印花，重新詮釋經典Crofton羽絨外套和Freestyle背心，叫好又叫座，甚至被品牌認證完售最快的聯名款。因此今年雙品牌再度攜手推出The ABC Crofton BE@RBRICK 1000%和限量套裝公仔組合，不僅手腳可轉動、背部更加入Canada Goose和Bape的Logo具有高度收藏性。其中的BE@RBRICK 1000%公仔，外觀以Bape經典ABC SNOW CAMO迷彩灰棕色覆蓋，身穿可脫卸的迷你版Crofton迷彩綠印花圖騰搭配Canada Goose經典圓盤Logo羽絨外套，搭配特製耳罩和機能拉鍊，十分精緻。

限量套裝組合內含有1只400%BE@RBRICK公仔、2只100%BE@RBRICK公仔，皆以ABC SNOW CAMO迷彩灰棕色塗裝全身，同時呼應Bape聯名系列單品，展示雙品牌Logo以及Canada Goose經典雙條紋反光細節。

PHANTACI以宇宙星河為設計靈感，融合銀河系中繁星組成星光熠熠光影，推出霓虹奢彩的PHANTA BEAR公仔。圖／PHANTACI提供
PHANTACI以宇宙星河為設計靈感，融合銀河系中繁星組成星光熠熠光影，推出霓虹奢彩的PHANTA BEAR公仔。圖／PHANTACI提供

而周杰倫的潮牌PHANTACI則以宇宙星河為設計靈感，融合銀河系中繁星組成星光熠熠光影，推出霓虹奢彩的PHANTA BEAR公仔。 全款限量100只，其中包含全台僅60組的限量套組，套組除了有紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七款常態色，再解鎖僅套組才有的珍稀全彩虹色，共八款顏色，讓人想全套擁有。

ABC Camo BE@RBRICK限量套裝公仔，7,039元。圖／Canada Goose提供
ABC Camo BE@RBRICK限量套裝公仔，7,039元。圖／Canada Goose提供

ABC Crofton BE@RBRICK 1000％公仔。47,439元。圖／Canada Goose提供
ABC Crofton BE@RBRICK 1000％公仔。47,439元。圖／Canada Goose提供

品牌 羽絨外套

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