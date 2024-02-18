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2024秋冬紐約時裝周／THOM BROWNE以黑暗、詭譎風格譜寫浪漫愛情故事

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
重返紐約辦秀且做為時裝周閉幕日的重點品牌的THOM BROWNE果真沒讓人失望，繳出了一場既夢幻又帶有詩意的演出。圖／THOM BROWNE提供
重返紐約辦秀且做為時裝周閉幕日的重點品牌的THOM BROWNE果真沒讓人失望，繳出了一場既夢幻又帶有詩意的演出。圖／THOM BROWNE提供

重返紐約辦秀，且做為時裝周閉幕日的重點品牌的THOM BROWNE果真沒讓人失望，繳出了一場既夢幻又帶有詩意的演出。設計師Thom Browne以美國作家愛倫坡（Edgar Allan Poe）最為膾炙人口的敘事詩《渡鴉（Raven）》為靈感，創造超過9公尺高的羽絨大衣佇秀場中，光是視覺效果就令人震撼。

愛倫坡的《渡鴉》詩作，把烏鴉擬人化，闡釋愛如何在可能中製造幽靈，闡釋愛如何在情感上發揚光大，闡釋愛如何將棋子變成皇后。於是設計師Thom Browne於2024秋冬大秀由模特兒頭戴枯枝身穿9公尺高的巨大黑色羽絨服佇立在場中，而下襬就像樹根向下扎根，塑造出人型枯木的蕭瑟氛圍，透過戲劇化手法詮釋詩中的超現實場景。設計師Thom Browne提到，「這看起來很黑暗，但它是卻是浪漫的」，於是他借鑒了法國漫畫插畫家Georges Goursat創造的昆蟲穿著燕尾服等正式服裝意象，讓模特兒頭上的辮子模仿觸角，使整體看起來既詭異讓人著迷。

韓國女團Red Velvet成員瑟琪（Seul Gi）捧場THOM BROWNE的2024秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供
韓國女團Red Velvet成員瑟琪（Seul Gi）捧場THOM BROWNE的2024秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供

同時，Thom Browne不忘了結合解構技巧與精緻工藝，塑造出一群身著經典剪裁服裝與軍用羊毛製成的寬肩大衣，鑲有手工編織的粗花呢與金線刺繡的「渡鴉」。不僅如此，THOM BROWNE招牌黑色領帶禮服經由解構設計得以重新組合，緊身造型以層次剪裁描繪出腰線輪廓，更有部份是由紅白藍緞帶和粗花呢與格紋拼接造型，有些則是以嵌花和喀什米爾羊毛製成，皆以沙漏狀輪廓呈現。系列尾聲，則有身披壓印玫瑰與黑色波紋渡鴉嵌花圖案的金色緹花斗篷現身的造型；以及手工編織金線開襟衫，搭配馬甲洋裝及白色絲綢的宮廷長裙，異常華麗。

美國饒舌歌手暨演員Queen Latifah現身THOM BROWNE的2024秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供
美國饒舌歌手暨演員Queen Latifah現身THOM BROWNE的2024秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供

這一場充滿奇趣與幻想格調的大秀，還找來曾演出電影「控制」、「復仇者聯盟：無限之戰」的女星Carrie Coon擔任旁白讀著《渡鴉》，讓參與者獲得沉浸式的看秀體驗。韓國女團Red Velvet成員瑟琪（Seul Gi）也以黑、白西裝造型出席，展現俐落率性。

歌手Janet Jackson出席THOM BROWNE的2024秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供
歌手Janet Jackson出席THOM BROWNE的2024秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供

THOM BROWNE 2024秋冬系列，模特兒穿著斗篷是以白色絲緞與黑色波紋絲綢製成，搭配蝴蝶結點綴。圖／THOM BROWNE提供
THOM BROWNE 2024秋冬系列，模特兒穿著斗篷是以白色絲緞與黑色波紋絲綢製成，搭配蝴蝶結點綴。圖／THOM BROWNE提供

呼應《渡鴉》形態，設計師Thom Browne也在經典白色大衣上飾滿黑色烏鴉展翅飛翔的剪影拼接。圖／THOM BROWNE提供
呼應《渡鴉》形態，設計師Thom Browne也在經典白色大衣上飾滿黑色烏鴉展翅飛翔的剪影拼接。圖／THOM BROWNE提供

THOM BROWNE於2024秋冬大秀由模特兒頭戴枯枝身穿9公尺高的巨大黑色羽絨服佇立在場中，而下襬就像樹根向下扎根，塑造出人型枯木的蕭瑟氛圍。圖／THOM BROWNE提供
THOM BROWNE於2024秋冬大秀由模特兒頭戴枯枝身穿9公尺高的巨大黑色羽絨服佇立在場中，而下襬就像樹根向下扎根，塑造出人型枯木的蕭瑟氛圍。圖／THOM BROWNE提供

設計師Thom Browne不忘結合解構技巧與精緻工藝，塑造出經典剪裁服裝與軍用羊毛製成的寬肩大衣、外套。圖／THOM BROWNE提供
設計師Thom Browne不忘結合解構技巧與精緻工藝，塑造出經典剪裁服裝與軍用羊毛製成的寬肩大衣、外套。圖／THOM BROWNE提供

THOM BROWNE 2024秋冬大秀，可見到身披壓印玫瑰與黑色波紋渡鴉嵌花圖案的金色緹花斗篷的造型。圖／THOM BROWNE提供
THOM BROWNE 2024秋冬大秀，可見到身披壓印玫瑰與黑色波紋渡鴉嵌花圖案的金色緹花斗篷的造型。圖／THOM BROWNE提供

服裝 模特兒 設計師

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