套餐6折、點心買1送1！漢堡王最新優惠券 現省2909元

迎接新春到來，「漢堡王」自即日起至3月28日期間，限時推出「王龍厚哩，開運大典」優惠券，推出多款組合方案，包括「點心0元送」、「開運1＋1優惠價49元」等一系列優惠。此外還有單人餐、雙人餐6折起的優惠，針對Line好友並可享指定商品買1送1，整體總共可省2,909元。

此次優惠券中所提供的「喜上加喜0元送」方案中，購買經典脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、單層華鱈魚堡、4塊雞塊等品項，可免費獲得「薯條、洋蔥圈、辣薯球（3選1）」，現省49元。點購勁濃起司薯，則可免費贈送「小杯飲料、洋蔥圈」（2選1）。

「開運1＋1」則提供經典脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡等6款品項，原價49～89元，搭配6款小杯飲料，組合均一價49元，最高現省70元。優惠券中也提供6款個人套餐，原價205～245元，優惠價119～150元。針對雙人套餐，也提供6款組合，原價387～519元，優惠價235～315元。