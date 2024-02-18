星巴克「買1送1」、「第2杯半價」連續2天接著來
才剛補完班、又要上班？星巴克了解上班族的心情，於2月19日、20日連續2天，推出飲品優惠活動。首先在2月19日推出的是「春花璀璨．桃花朵朵開．指定品項好友分享日」優惠，活動當天上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯「特大杯」冰熱、口味皆一致的「指定品項」飲料，其中1杯由星巴克招待。
「指定品項」飲料包括特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、栗子風味那堤、椰奶那堤，以及摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂。
此活動每人每次至多買2送2，飲料限當場1次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；且不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠。
星巴克緊接著在2月20日當天，接力推出「春櫻紛飛 ．相約喝咖啡．第2杯半價」優惠，活動當天不限時段購買2杯「大杯（含）以上」冰熱、口味皆一致的「焦糖瑪奇朵」或「玫瑰蜜香茶那提」，可享第2杯半價優惠。單筆交易最高限購4杯（2杯支付原價、2杯支付半價），並限當場1次領取。此活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。以上詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
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