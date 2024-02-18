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「拿坡里炸雞」6塊228、12塊428元！披薩＋炸雞現省218

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里推出炸雞桶、大披薩＋炸雞桶等不同優惠方案。圖／拿坡里提供
拿坡里推出炸雞桶、大披薩＋炸雞桶等不同優惠方案。圖／拿坡里提供

喜歡吃炸雞的民眾要把握機會了！拿坡里自即日起至3月6日期間推出限時優惠，「6塊炸雞桶」優惠價228元、2桶優惠價428元，另外還有「大披薩＋6塊炸雞」的組合優惠，現省218元。

拿坡里的炸雞標榜經醃製入味、現點現炸，有著獨家調味與酥脆外皮，乃是拿坡里的明星商品。即日起至3月6日期間，「拿坡里炸雞專賣店」針對全台12家門市推出62折起的限時優惠。「6塊炸雞桶」原價348元，優惠價228元，現省120元；2桶「6塊炸雞桶」原價696元，優惠價428元，現省268元。

除了炸雞專賣店之外，「拿坡里披薩．炸雞」還針對全台126間門市推出組合優惠。即日起至3月6日期間，內用或外帶「大披薩＋6塊炸雞」，原價717元，限時優惠價499元，約享7折優惠，現省218元。

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