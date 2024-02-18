燦坤開學季全館筆電4.2折起 助學方案指定機種萬元有找

搶攻開學商機，燦坤開學季促銷檔「喜迎春購物節」即日起至2月29日開跑，全館指定筆電直降4.2折起，指定桌機/螢幕優惠6.4折起，再抽開學開工大補帖，凡購買資通訊商品不限金額抽1,688燦坤K幣獎學金；當月全館消費滿888元還有機會抽中台北東京雙人機票。燦坤更與19大銀行/電子支付聯手，最高享8%現金回饋，各大合作銀行信用卡消費另享3/6/8期0利率。獨家祭出開學季專屬現折券，刷指定銀行信用卡最高享2,000元現折回饋。活動期間至燦坤線上購物網下單滿萬登記抽10萬元獎學金，還可抽Acer平板電腦，2月24日起連續6天加碼登記再送10%購物金回饋。

燦坤「助學方案」暖心回歸相挺，筆電萬元有找最低5.2折起，Lenovo指定款15.6吋Intel筆電只要8,999元起；HP指定款筆電9,999元，再送大通延長線與後背包；微軟Surface指定機種，憑學生證獨享教育價9.5折。

蘋果全新推出搭載M3晶片的14吋/16吋MacBook Pro，在全台燦坤Apple shop專櫃門市現貨供應中，指定款最高享現折3,447元優惠；熱銷入門款13吋MacBook Air M1享滿萬折千，選購指定款Mac符合教育價資格再享有額外優惠折抵。熱銷款iPhone 15 Pro Max 512GB直降9.3折，只要48,267元；AirPods Pro USB-C版活動價6,850元。買Mac加購Microsoft 365只要999元。

燦坤全館大型家電7.5折起，家電系列單筆消費滿8,888元即可抽「燦坤AI聲控智慧主機」，滿4.5萬則享「燦坤AI聲控智慧主機」5折優惠。全館9大品牌電視下殺5.5折起，指定品牌商品再享最高2,000元現折回饋；4K電視指定機種最高送市值近萬元掃地機器人或免拆快洗電鬍刀好禮2選1。

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