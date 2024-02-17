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義大利旅遊新熱點？Bottega Veneta米蘭專門店全新亮相
去義大利旅遊，兼具文化、精品面向的米蘭常是熱門景點。源自義大利的精品品牌Bottega Veneta日前於蘭艾曼紐二世迴廊開設了全新專門店舖，承襲先前巴黎蒙田大道旗艦店的相似設計風格，但具有更鮮明的義式DNA，並推出多款限量珍稀皮革包款。
位於市中心「艾曼紐二世迴廊」 (Galleria Vittorio Emanuele II）的Bottega Veneta米蘭全新專門店，正與米蘭大教堂和斯卡拉大劇院相去不遠，也可讓精品買物與文化考察行程無縫接軌。兩層樓的空間店是由品牌創意總監Matthieu Blazy設計，透過玻璃、義大利胡桃木與綠色Verde Saint Denis大理石為風格三元素，古典中不失現代，Matthieu Blazy嘗試將專賣店結合多種空間體驗，既有義大利現代主義建築的美學、也融入了未來風格，並具有試穿造型時的私密性與豐富想像。
於此同時，艾曼紐二世迴廊專門店將搶先販售品牌2024春夏新品，並推出5只蟒蛇皮Citta包，以及15只飾有陶瓷手柄、黃銅飾牌均附編號的限量版Sardine包；下一趟去義大利旅行，是不是也到艾曼紐二世迴走走晃晃呢？
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