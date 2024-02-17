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7-ELEVEN推「OPEN!龍年造型燈籠」限時消費滿額贈　嘉南門市限定販售「OPEN!五角光雕燈籠」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN再度推出限定「OPEN!龍年造型燈籠」，即日起至2月24日於門市指定消費滿500元即免費送（單個售價39元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再度推出限定「OPEN!龍年造型燈籠」，即日起至2月24日於門市指定消費滿500元即免費送（單個售價39元）。圖／7-ELEVEN提供

俗話說過完農曆正月十五元宵節，才算是真的過完年。根據統計全台燈會將近20場，迎接2月24日元宵節，7-ELEVEN搶搭熱潮與大眾同慶元宵，全台逾6,800家門市推出限定「OPEN!龍年造型燈籠」，即日起至2月24日指定消費滿500元即免費送（單個售價39元），附上LED燈光，四色多彩變化，可當外出提燈或室內壁飾，元宵節出門賞燈「和樂龍龍」；同步販售5款超萌卡通明星LED燈摺紙燈籠，單個售價49元，立體造型搭配LED燈光讓大小朋友開心提著逛燈會，上述皆為數量有限售完為止。

另外，針對臺南燈會主燈區，7-ELEVEN也於嘉南門市限定販售全新OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波「OPEN!五角光雕燈籠」，單個售價99元，超萌圖案搭配酷炫光影，還可投射出OPEN將或龍燈光字樣，應景又可愛，共兩款、隨機不挑款，數量有限售完為止。

●附註：詳細活動內容以門市公告為準。

7-ELEVEN即日起至2月24日同步販售5款超萌卡通明星LED燈摺紙燈籠，單個售價49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至2月24日同步販售5款超萌卡通明星LED燈摺紙燈籠，單個售價49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於嘉南門市限定販售的「OPEN!五角光雕燈籠」超萌圖案搭配酷炫光影，還可投射出OPEN將燈光字樣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於嘉南門市限定販售的「OPEN!五角光雕燈籠」超萌圖案搭配酷炫光影，還可投射出OPEN將燈光字樣。圖／7-ELEVEN提供
針對臺南燈會主燈區，7-ELEVEN於嘉南門市限定販售「OPEN!五角光雕燈籠」 ，共兩款、隨機不挑款，單個售價99元，數量有限售完為止。圖／7-ELEVEN提供
針對臺南燈會主燈區，7-ELEVEN於嘉南門市限定販售「OPEN!五角光雕燈籠」 ，共兩款、隨機不挑款，單個售價99元，數量有限售完為止。圖／7-ELEVEN提供

元宵節 售價 燈會

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