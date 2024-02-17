住五星酒店體驗「汗蒸幕」！年後住房超值省 最推這4家

春節寒假過後，度假成本可望稍降、品質更好。以下推薦集團旗下的4家住宿優質選，搶搭優惠專案之外，還有更多奇趣新體驗，甚至一泊四食全都包，可以一站玩到底。

春節長假後，以「臺南400」為題，整座城市緊接迎來元宵燈會以及國際蘭展，台南晶英酒店也推出兩款住宿方案，包括邀請房客前往體驗韓劇時常出現的「汗蒸幕」，飆出深層汗水促進新陳代謝；還有贈送集結台南老字號零嘴「府城之選」禮盒與臺南市美術館門票，可感受古都多款排隊小食以及藝術薰陶。專案需於3月31日前至官網預定、加購高鐵車票7折起。

天成飯店集團旗下豪華露營車車宿品牌「朋趣」，即起至4月30日推出「天成好朋友住房優惠」，凡曾經到訪集團旗下任一館住宿的旅客，於朋趣官網訂房時輸入優惠碼「CosmosFriendsOnly」或以電話預訂，即可享雙人入住不指定車款、優惠價平日6,999元，周日加價1,500元，並開放2024年2月28日休假日享平日價，內容包含下午茶、晚餐、消夜與自助式早餐等一泊四食、VR高爾夫1小時體驗及園區內多樣設施。

3月全台迎接女神節，關西六福莊推出限時快閃「周末Fun假玩」住房專案，四人入住肯亞樓中樓房型含早餐與六福村門票，再享第5~6位女性招待入住優惠；周末入住每房9,000+10%，選擇平日入住每房再現折2,000元，平均每人1,200元。即日起可至關西六福莊官網預訂。

晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅臺大尊賢館，則與臺大博物館群攜手合作推出「繆思旅‧浪漫情人月」一泊二食住房專案，即日起開放預訂，入住日至3月17日，專案附贈自助式早餐及海陸雙饗分享餐。以入住精緻客房為例，兩人成行每人最低1,999元起。官網訂房加購高鐵車票享8折起優惠。