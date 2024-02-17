中東的藝術花火 RICHARD MILLE Art Prize得主新公佈

由頂級鐘表品牌RICHARD MILLE和阿布達比羅浮宮（Louvre Abu Dhabi）共同舉辦的Richard Mille Art Prize藝術大獎，日前甫公佈了2023年（第三屆）的得主，進而展現對中東世界、史地、文化的深長思考。

由於2021年正是阿拉伯聯合大公國建國五十周年，RICHARD MILLE與阿布達比羅浮宮也是自2021年展開合作，別具紀念意義；雙方合作關係長達十年，將一同展出年度、常態性的「Louvre Abu Dhabi Art Here」藝術展，同時每年頒發「Richard Mille Art Prize」獎項。

為鼓勵創作與在地性，Richard Mille Art Prize和羅浮宮阿布達比藝術中心每年透過公開徵集的方式選出數位藝術家、藝術家則將展示一件符合年度主題的藝術作品。而出生於1993年的Nabla Yahya正是第三屆、2023年Richard Mille Art Prize得主，她是一位多學科藝術家，其作品「Soft Bank」是2023年「Louvre Abu Dhabi Art Here」藝術展的七件作品之一，以164公里長的蘇伊士運河的三維地圖，以表現當屆Art Here的主題「透明度」（Transparencies）。

Nabla Yahya之所以獲選，是由2023年的評審委員會最終決議，六人小組包含了阿拉伯聯合大公國的王公貴族H.H. Sheikh Zayed bin Sultan bin Khalifa Al Nahyan，法國羅浮宮伊斯蘭藝術部總監Souraya Noujaim博士、獨立策展人Maya El Khalil、約克郡雕塑公園館長Clare Lilley、阿布達比羅浮宮科學、策展和收藏管理代理總監Guilhem André與阿聯酋藝術家Mohammed Kazem。

「Louvre Abu Dhabi Art Here」藝術展的2023年策展人Maya El Khalil則為此表示：「Nabla Yayha作品的多元性最終使該獎項成為一致決定......這項藝術創作的細節展示了構成該地區（蘇伊士運河流域）的金融、貿易和勞動力的無形流向。這既是對主題的精彩回應，也是一部具敏銳複雜性的重要作品」；而Nabla Yayha則表示，很榮幸獲得2023年Richard Mille Art Prize獎，「這個獎項激發了我透過工作探索不為人知的故事和具挑戰性觀點的承諾。感謝阿布達比盧浮宮和Richard Mille Art Prize獎項對創造力的支持，並為像我這樣的當代藝術家提供了一個平台。」