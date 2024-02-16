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台灣虎航促銷機票又來囉 日韓澳越泰899元起 上午10時開賣

台灣虎航促銷機票又來囉 日韓澳越泰899元起 上午10時開賣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航「龍年大發 出遊迎春」促銷活動，飛日、韓、澳、越、泰的單程未稅機票899元起。今天上午10時開賣。本報系資料照片
台灣虎航「龍年大發 出遊迎春」促銷活動，飛日、韓、澳、越、泰的單程未稅機票899元起。今天上午10時開賣。本報系資料照片

台灣虎航今天再推一波「龍年大發 出遊迎春」促銷活動，飛日、韓、澳、越、泰的單程未稅機票899元起。銷售期間自今天上午10時至明天晚上11時59分，旅遊期間自今天起至5月31日（各航線依官網航班時間為主）。

台灣虎航表示，日本1899元起、韓國1699元起、澳門899元起、越南1799元起、泰國1799元起，以上優惠機票均為單程未稅。

日本航線部分，台北-茨城1899元起、台北-福岡1999元起、台北-羽田2099元起、台北-佐賀2099元起、台北-小松2099元起、台北／高雄-大阪2399起元起、台北-仙台2699元起、台北-新潟2699元起、台北-新千歲2899元起、台北-函館2899元起、台北-岡山2899元起。

韓國航線部分，台北-大邱1699元起、台北-仁川1999元起、台北-釜山1999元起、高雄-金浦1999元起、台北-濟州2299元起。

泰國航線部分，台北-曼谷1799元起。澳門航線部分，台北／台中／高雄–澳門899元起。越南航線部分，台北–峴港1799元起、高雄–峴港2099元起。以上票價為單人單程票價，機場服務費等費用另計。

台灣虎航「龍年大發 出遊迎春」促銷活動，飛日、韓、澳、越、泰的單程未稅機票899元起。今天上午10時開賣。圖／取自台灣虎航臉書粉專
台灣虎航「龍年大發 出遊迎春」促銷活動，飛日、韓、澳、越、泰的單程未稅機票899元起。今天上午10時開賣。圖／取自台灣虎航臉書粉專

台灣虎航 澳門 航線

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