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成本太高撐不住！明起鬍鬚張「兩款便當」調漲5元 這品項連漲2年

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撐不住！鬍鬚張又漲 「雞腿、紅糟豆乳腿排便當」明起漲5元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鬍鬚張將調漲部分產品價格。圖／本報系資料庫
鬍鬚張將調漲部分產品價格。圖／本報系資料庫

撐不住！連鎖中式餐廳「鬍鬚張」宣佈，將於2月16日起，調漲雞腿便當」、「紅糟豆乳腿排便當」，均漲價5元，新價格將分別為135、115元。

以滷肉飯聞名的鬍鬚張，一直是深受民眾喜愛的國民小吃品牌。本次調漲價格後，「雞腿便當」由130元漲為135元，「紅糟豆乳腿排便當」由110元漲至115元，漲幅各為3.8、4.5%。根據業者表示，依中央畜產會12月統計資料顯示，雞肉價格比去年同期漲幅達15%。為提供優質的服務與餐點品質，決定將雞腿便當與紅糟豆乳腿排便當調漲5元。除了兩款餐點外，其他產品維持原價。

其實不僅是鬍鬚張，受到原物料、人事成本等因素影響，在2023年底，包括麥當勞、達美樂、肯德基、漢堡王等連鎖餐飲品牌，均已經針對部份產品調整價格。對於外食消費者而言，連帶也衝擊荷包。

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