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引進印度移工掀反彈聲浪卡關 勞動部：不會讓MOU掛了

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部、中央通訊社、財政部國稅署中北稽徵所今舉辦聯合新春團拜。記者葉冠妤／攝影
勞動部、中央通訊社、財政部國稅署中北稽徵所今舉辦聯合新春團拜。記者葉冠妤／攝影

我國預計與印度簽署勞務合作備忘錄，引進印度移工，原訂去年底簽署MOU，卻因國內出現反對聲浪，導致簽署時程延宕。勞動部次長陳明仁今受訪表示，增加新移工來源國是朝野共識，也是國人的共同期待，目前台灣、印度雙方仍在協調簽署時間與形式，「不會讓MOU就這樣掛了」。

由於有外媒報導台灣要在去年底引進10萬名移工，引發部分國人反彈。陳明仁今重申，MOU只是框架性協議，不會簽了MOU就直接引進10萬名印度移工，這份協議僅是表達雙方意願、並遵守在地國法令需求，MOU簽署後，還必須召開工作層級會議，才能夠確定引進誰、引進多少人、適用哪些行業，勞動部會循序漸進，慢慢建立國人信心。

針對外界疑慮，陳明仁說，勞動部都有收到國人意見，對於部分國人的刻板印象或誤解，勞動部也會持續澄清、溝通。他指出，新增移工來源國、分散風險是朝野共識，也是國人共同期待，日本已經在去年跟印度簽署MOU，南韓也正在洽接當中，印度已輸出兩千萬名移工到以色列、阿拉伯半島等世界各國，證明印度是優質人力大國。

對於簽署時程延宕，陳明仁說，台灣國內程序已走完，行政院也已經核定，印度國內內部程序也差不多完成，簽署MOU必須找出雙方適合的時間，簽署方式也需要討論，目前時間、形式還不確定，但不會沒有進展，不會讓MOU就這樣掛了，盼MOU不要受到太多阻礙、盡快定案，才能進一步對國人說明、向立院報告。

勞動部 印度 移工

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