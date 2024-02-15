可以看無敵海景、喝香草茶！神戶「5間特色咖啡店」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Cafe FREUNDLIEB本店提供每天現做的麵包和蛋糕。圖／日本神戶觀光局提供
Cafe FREUNDLIEB本店提供每天現做的麵包和蛋糕。圖／日本神戶觀光局提供

多元文化兼容並蓄的「神戶」，一直是許多旅客赴日本旅遊的重點之一。除了北野異人館、中華街等知名觀光景點，神戶充滿特色的咖啡店與甜點店，同樣也適合列入旅遊清單之中。

【北野異人館 舊Moore邸】

有著100年以上的歷史的舊Moore邸，位於異人館街的北野通中央，過去是Moore家族的豪宅，現在則成為提供精緻甜點的美食咖啡廳

建築色調為明亮優雅的白色，四周被香草和花卉圍繞，內部裝潢簡潔高雅，可以在室內欣賞窗外美景，或是到露天區在群花簇擁中來杯優雅的下午茶。

店內以「草莓千層派」最出名，酥脆的派皮飄散著杏仁的香氣，內餡是新鮮草莓和卡士達奶油，有著酸酸甜甜的滋味。

【Cafe FREUNDLIEB本店】

Cafe FREUNDLIEB的前身為「舊神戶聯合教會」的教堂，現在則改建為咖啡廳及烘焙坊，因此又被稱為「神戶教堂咖啡」。教堂本身為哥德式建築，外觀莊嚴氣派，且構造穩固，歷經二次大戰、阪神大地震仍屹立不搖。

教堂內部的一樓是烘焙坊，提供每天現做的麵包和蛋糕。二樓則是咖啡廳，挑高的天花板懸掛著水晶吊燈，以及教堂特有的拱形窗戶，明亮的採光讓人心情舒暢，店內提供牛肉三明治、冰淇淋等餐點，搭配一杯手工烘焙的咖啡，就可以度過一個悠閒的下午。

【Fiesta】

海景咖啡廳「Fiesta」是眺望明石海峽大橋風景的絕佳場所，大片的落地窗可將整個明石海峽一覽無遺。店內提供義大利麵、披薩、麵包等等義式餐點。除了景色一流以外，店內的裝潢也獨具特色，走進店面前會經過一長串的馬賽磚階梯、牆面還有貝殼裝飾，都是店長親自手作的，充滿藝術氛圍。

【653咖啡廳】

取自六甲山日文發音的653咖啡廳，是六甲山上最舒服宜人的休憩之地。外觀像是山中的度假別墅，外面有鞦韆跟吊床，還有舒適的戶外座位。前方是一片寬闊的草皮空地，適合帶小孩或寵物的旅客們盡情放電。在此可以遠離都市的喧囂，貼近自然的美好，享受六甲山的森林浴。

【The Veranda at Kobe】

日本神戶的布引香草園，栽種了200種約75,000株香草及花卉的，是日本最大規模的香草園。香草園的山頂上，設有咖啡廳「The Veranda」，1樓是開闊的戶外席（2024年2月21日後開放），2樓則是典雅的咖啡廳，窗外望出去可看見翠綠的森林和湛藍的海洋。店內提供用新鮮香草泡的香草茶，適合搭配當季水果及手作蛋糕。另外每週三固定會有音樂表演，帶來身心靈的滿足。

Fiesta是眺望明石海峽大橋風景的絕佳場所。圖／日本神戶觀光局提供
Fiesta是眺望明石海峽大橋風景的絕佳場所。圖／日本神戶觀光局提供
The Veranda at Kobe可看見翠綠的森林和湛藍的海洋。圖／日本神戶觀光局提供
The Veranda at Kobe可看見翠綠的森林和湛藍的海洋。圖／日本神戶觀光局提供
Fiesta店內提供義大利麵、披薩、麵包等等義式餐點。圖／日本神戶觀光局提供
Fiesta店內提供義大利麵、披薩、麵包等等義式餐點。圖／日本神戶觀光局提供
北野異人館 舊Moore邸以「草莓千層派」最出名。圖／日本神戶觀光局提供
北野異人館 舊Moore邸以「草莓千層派」最出名。圖／日本神戶觀光局提供
The Veranda at Kobe。圖／日本神戶觀光局提供
The Veranda at Kobe。圖／日本神戶觀光局提供
北野異人館 舊Moore邸。圖／日本神戶觀光局提供
北野異人館 舊Moore邸。圖／日本神戶觀光局提供
653咖啡廳位於六甲山上，擁有絕佳自然環境。圖／日本神戶觀光局提供
653咖啡廳位於六甲山上，擁有絕佳自然環境。圖／日本神戶觀光局提供
Cafe FREUNDLIEB本店又被稱為「神戶教堂咖啡」。圖／日本神戶觀光局提供
Cafe FREUNDLIEB本店又被稱為「神戶教堂咖啡」。圖／日本神戶觀光局提供

咖啡廳 教堂 神戶

延伸閱讀

初四和哥吵架！新北婦離家到桃園迷路 警苦勸返家團圓

開工不憂鬱！7大連鎖咖啡、手搖飲優惠總整理

太酷了要衝！台中爆紅「鐵道咖啡廳」沉浸式懷舊體驗 台東還有更狂「飛天巴士」超好拍

財神爺居然能喝！ 陸咖啡廳瘋迷「財神咖啡」 網友嗨：一口喝進富貴

相關新聞

可以看無敵海景、喝香草茶！神戶「5間特色咖啡店」

多元文化兼容並蓄的「神戶」，一直是許多旅客赴日本旅遊的重點之一。除了北野異人館、中華街等知名觀光景點，神戶充滿特色的咖啡...

開工開學必備！羅技人氣鍵鼠7.5折起 滿額再送藍牙音響

工欲善其事、必先利其器，迎接開工、開學，各種讓生活更便利的3C配件可得趕快準備齊全，讓效率輕鬆提升。

環球購物中心「開工日」近70家餐飲推買一送一等優惠

結束春節七天連假，面對開工Global Mall環球購物中心集結近70家品牌推餐飲美食買一送一、第二份半價或優惠7折起，...

外送平台開工優惠 foodpanda星巴克買2送1 Uber Eats限時輸碼滿額折50元

迎接開工、補班日，外送平台送上一系列優惠，讓大家上班不憂鬱。foodpanda聯手星巴克、三大超商及一系列咖啡店祭出開工...

百貨龍年開春大發 人潮業績雙好春節再創新高

今年過年天氣好，民眾出遊、逛街意願高，也讓各家百貨春節檔期人潮旺，即使去年同期內需消費大爆發、營收基期墊高，今年來客數與...

超商開工、補班優惠懶人包 咖啡、霜淇淋買1送1大放送

迎接情人節、開工日，以及緊接而來的週六補班日，超商推出一系列優惠滿足民眾需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。