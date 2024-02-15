可以看無敵海景、喝香草茶！神戶「5間特色咖啡店」
多元文化兼容並蓄的「神戶」，一直是許多旅客赴日本旅遊的重點之一。除了北野異人館、中華街等知名觀光景點，神戶充滿特色的咖啡店與甜點店，同樣也適合列入旅遊清單之中。
【北野異人館 舊Moore邸】
有著100年以上的歷史的舊Moore邸，位於異人館街的北野通中央，過去是Moore家族的豪宅，現在則成為提供精緻甜點的美食咖啡廳。
建築色調為明亮優雅的白色，四周被香草和花卉圍繞，內部裝潢簡潔高雅，可以在室內欣賞窗外美景，或是到露天區在群花簇擁中來杯優雅的下午茶。
店內以「草莓千層派」最出名，酥脆的派皮飄散著杏仁的香氣，內餡是新鮮草莓和卡士達奶油，有著酸酸甜甜的滋味。
【Cafe FREUNDLIEB本店】
Cafe FREUNDLIEB的前身為「舊神戶聯合教會」的教堂，現在則改建為咖啡廳及烘焙坊，因此又被稱為「神戶教堂咖啡」。教堂本身為哥德式建築，外觀莊嚴氣派，且構造穩固，歷經二次大戰、阪神大地震仍屹立不搖。
教堂內部的一樓是烘焙坊，提供每天現做的麵包和蛋糕。二樓則是咖啡廳，挑高的天花板懸掛著水晶吊燈，以及教堂特有的拱形窗戶，明亮的採光讓人心情舒暢，店內提供牛肉三明治、冰淇淋等餐點，搭配一杯手工烘焙的咖啡，就可以度過一個悠閒的下午。
【Fiesta】
海景咖啡廳「Fiesta」是眺望明石海峽大橋風景的絕佳場所，大片的落地窗可將整個明石海峽一覽無遺。店內提供義大利麵、披薩、麵包等等義式餐點。除了景色一流以外，店內的裝潢也獨具特色，走進店面前會經過一長串的馬賽磚階梯、牆面還有貝殼裝飾，都是店長親自手作的，充滿藝術氛圍。
【653咖啡廳】
取自六甲山日文發音的653咖啡廳，是六甲山上最舒服宜人的休憩之地。外觀像是山中的度假別墅，外面有鞦韆跟吊床，還有舒適的戶外座位。前方是一片寬闊的草皮空地，適合帶小孩或寵物的旅客們盡情放電。在此可以遠離都市的喧囂，貼近自然的美好，享受六甲山的森林浴。
【The Veranda at Kobe】
日本神戶的布引香草園，栽種了200種約75,000株香草及花卉的，是日本最大規模的香草園。香草園的山頂上，設有咖啡廳「The Veranda」，1樓是開闊的戶外席（2024年2月21日後開放），2樓則是典雅的咖啡廳，窗外望出去可看見翠綠的森林和湛藍的海洋。店內提供用新鮮香草泡的香草茶，適合搭配當季水果及手作蛋糕。另外每週三固定會有音樂表演，帶來身心靈的滿足。
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