可以看無敵海景、喝香草茶！神戶「5間特色咖啡店」

多元文化兼容並蓄的「神戶」,一直是許多旅客赴日本旅遊的重點之一。除了北野異人館、中華街等知名觀光景點,神戶充滿特色的咖啡店與甜點店,同樣也適合列入旅遊清單之中。

【北野異人館 舊Moore邸】

有著100年以上的歷史的舊Moore邸,位於異人館街的北野通中央,過去是Moore家族的豪宅,現在則成為提供精緻甜點的美食咖啡廳。

建築色調為明亮優雅的白色,四周被香草和花卉圍繞,內部裝潢簡潔高雅,可以在室內欣賞窗外美景,或是到露天區在群花簇擁中來杯優雅的下午茶。

店內以「草莓千層派」最出名,酥脆的派皮飄散著杏仁的香氣,內餡是新鮮草莓和卡士達奶油,有著酸酸甜甜的滋味。

【Cafe FREUNDLIEB本店】

Cafe FREUNDLIEB的前身為「舊神戶聯合教會」的教堂,現在則改建為咖啡廳及烘焙坊,因此又被稱為「神戶教堂咖啡」。教堂本身為哥德式建築,外觀莊嚴氣派,且構造穩固,歷經二次大戰、阪神大地震仍屹立不搖。

教堂內部的一樓是烘焙坊,提供每天現做的麵包和蛋糕。二樓則是咖啡廳,挑高的天花板懸掛著水晶吊燈,以及教堂特有的拱形窗戶,明亮的採光讓人心情舒暢,店內提供牛肉三明治、冰淇淋等餐點,搭配一杯手工烘焙的咖啡,就可以度過一個悠閒的下午。

【Fiesta】

海景咖啡廳「Fiesta」是眺望明石海峽大橋風景的絕佳場所,大片的落地窗可將整個明石海峽一覽無遺。店內提供義大利麵、披薩、麵包等等義式餐點。除了景色一流以外,店內的裝潢也獨具特色,走進店面前會經過一長串的馬賽磚階梯、牆面還有貝殼裝飾,都是店長親自手作的,充滿藝術氛圍。

【653咖啡廳】

取自六甲山日文發音的653咖啡廳,是六甲山上最舒服宜人的休憩之地。外觀像是山中的度假別墅,外面有鞦韆跟吊床,還有舒適的戶外座位。前方是一片寬闊的草皮空地,適合帶小孩或寵物的旅客們盡情放電。在此可以遠離都市的喧囂,貼近自然的美好,享受六甲山的森林浴。

【The Veranda at Kobe】