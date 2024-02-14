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外送平台開工優惠 foodpanda星巴克買2送1 Uber Eats限時輸碼滿額折50元
迎接開工、補班日，外送平台送上一系列優惠，讓大家上班不憂鬱。foodpanda聯手星巴克、三大超商及一系列咖啡店祭出開工日咖啡優惠，美食外送及外帶自取都享有折扣。2月15日開工日當天，美食外送下訂星巴克大杯美式咖啡享買2送1、大杯那堤/福吉茶那堤享買3送1；即日起至2月29日，foodpanda新戶首次訂購星巴克，只要消費滿99元，這筆就由foodpanda買單，最高可享150元折扣。2月16日起，廣受歡迎的經典口味「馥列白」、「焦糖瑪奇朵」，也都享第2杯半價優惠。此外，於美食外送訂購路易莎咖啡、cama café、黑沃咖啡等指定咖啡店，滿219元即享7.9折優惠。foodpanda也聯手全家便利商店、萊爾富、OK超商3大超商祭出買2送2起精選咖啡優惠。
Uber Eats於2月15日開工日當天早上7點，登入Uber Eats App輸入「初六開工早」，即可獲得新春折扣優惠，訂購美食外送消費滿199元享50元優惠折抵，數量有限，兌完為止。即日起至2月15日，Uber Eats App與全台各地美食商家合作夥伴於「新春龍來呷」專區推出各式餐點、飲品買1送1的期間限定優惠，Uber One會員滿額可再享8.5折優惠；「新春龍來買」專區則攜手21大商家合作夥伴祭出買1送1及多重優惠，Uber One會員享精選商品最低6折起。
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