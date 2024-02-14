聽新聞
test
0:00 / 0:00
呈現雨後清新！愛馬仕為男士推H24 Herbes Vives淡香精
愛馬仕在2021年，由香水創作總監暨專屬調香師Christine Nagel，推出她於愛馬仕的第一支男香H24淡香水，2022年再度推出H24淡香精，到了2024年，再度推出全新的H24 Herbes Vives 淡香精，整體呈現出優雅男性，漫步在雨中，散發出一抹Herbes Vives清香，讓男士的氣味，開啟了不同的全新視野。
Christine Nagel的靈感來自雨過天晴的大自然，四處散發出沁人芳香，包括草木與大地的氣息，還有著醉人麝香，被雨水滋潤後的自然與城市，洋溢著完全不同的氣味與色彩。
H24 Herbes Vives 淡香精融合自然與科技，將驟雨後香氣更明顯的香草植物，如香薄荷、野菠菜、麻和歐芹，加入西洋梨冰沙，以及高科技 Physcool®調和， Physcool®是具有薄荷風味的高科技感官分子，噴灑在身上有著清新感。
香水瓶也有巧思，由Philippe Mouquet設計，能夠重複填充使用，香水瓶呈現出空氣動力學的線條，展現出明亮的植物色調，整體灰中帶綠，彷彿雨後柏油路上的植物光澤，透過玻璃折射下亮麗的陽光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言