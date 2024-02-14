呈現雨後清新！愛馬仕為男士推H24 Herbes Vives淡香精

愛馬仕在2021年，由香水創作總監暨專屬調香師Christine Nagel，推出她於愛馬仕的第一支男香H24淡香水，2022年再度推出H24淡香精，到了2024年，再度推出全新的H24 Herbes Vives 淡香精，整體呈現出優雅男性，漫步在雨中，散發出一抹Herbes Vives清香，讓男士的氣味，開啟了不同的全新視野。

Christine Nagel的靈感來自雨過天晴的大自然，四處散發出沁人芳香，包括草木與大地的氣息，還有著醉人麝香，被雨水滋潤後的自然與城市，洋溢著完全不同的氣味與色彩。

H24 Herbes Vives 淡香精融合自然與科技，將驟雨後香氣更明顯的香草植物，如香薄荷、野菠菜、麻和歐芹，加入西洋梨冰沙，以及高科技 Physcool®調和， Physcool®是具有薄荷風味的高科技感官分子，噴灑在身上有著清新感。