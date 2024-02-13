吃美食還可逛燈會！盤點西門町「6間人氣新餐廳」　

人來人往的「西門町」，不僅是匯聚人潮的觀光勝地，同時也匯聚許多餐飲品牌進駐。受惠於疫情後的消費人潮與海外觀光客回歸，包括刁民酸菜魚、王品等集團，均於近期積極布局西門町，接下來還有詹記麻辣鍋等品牌接力登場。民眾在新春逛街、欣賞燈會的同時，也可以享受西門町新餐廳帶來的好滋味。

【刁民酸菜魚】

「秘罈酸菜魚」為刁民酸菜魚的明星商品，每份638～1,188元。記者陳睿中／攝影

甫於2023年底進駐西門町的「刁民酸菜魚」，可謂是掀起全台酸菜魚熱潮的人氣品牌，西門店開幕1個月就以超過3萬人次。店內提供主打的「秘罈酸菜魚」、「初戀蕃茄魚」等魚料理，還有多種涼菜、炸物以及飲品可以搭配。

【金咕原塊烤肉】

金咕韓式原塊烤肉提供2～3人份的套餐組合，每套988～2,388不等。圖／王品提供

王品集團全新韓式烤肉品牌「金咕韓式原塊烤肉」，主打專人代烤的國產豬五花三吃，包括有「黃金鑄鐵燒」、「罪惡濃起司」、「爆炒醬羅勒」等變化吃法。同時套餐也提供雪花起司玉米、滿分蔬菜煎餅、經典辛奇煎餅、韓式大醬豆腐鍋搭拌飯、辛奇豬肉豆腐鍋搭拉麵等品項可供選擇。

【绘馬別邸】

築間餐飲集團旗下的绘馬別邸，最初於台中開設首間門市，並於2023年底北上西門町商圈。店內菜單採2～3人套餐的形式，提供琉璃沙拉、前菜、鍋物、海鮮、田園野菜盛、壺漬、主餐等9道餐點，價格區分為5個價位，落在1,680～4,280元之間。肉品部份，包括有日本A5和牛、澳洲和牛、肩胛小戰斧、手切冷藏涮涮牛等選擇。至於鍋物湯品、田園野菜盛均可無限續加，增添大大的滿足感。

【肉之間】

馬辣新品牌「肉之間」，主打大份量肉盤與自助吧吃到飽。圖／馬辣提供

馬辣集團新推出的「肉之間」，主打大盤肉的鍋物套餐，湯底提供10種選擇，肉品包括有澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、日本國產F1和牛等多種肉品，還有北海道生干貝、九孔鮑魚等多種海鮮。店內亦提供自助吧，無限量供應30～34種的季節時蔬、鍋物配料，還有飲料、哈根達斯冰淇淋，以及多種特色主食。

【江陵阿嬤】

江陵阿嬤採吃到飽型態，無限量供應韓式豆腐鍋與韓式餐點。記者陳睿中／攝影

總店位於韓國江陵市的「江陵阿嬤」，登台後採「吃到飽」的型態，提供有經典、泡菜、麻辣、蔬菜等4種豆腐鍋湯底，均可無限續點。除此之外，自助餐檯共計提供約30種韓國熟食、小菜。除了有多種韓式辛奇、醃漬小菜之外，還有大白菜煎餅、馬鈴薯起司煎餅、涼拌QQ麵、韓式炒冬粉、六色拌飯、鐵板牛肉、辣炒豬肉、人蔘雞粥等餐點，通通採無限量供應。

【叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚】

叁加叁主打鴛鴦吃法。圖／叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚提供

「叁加叁」為「這一鍋」的姊妹品牌，最大的特色，就是特別採鴛鴦鍋的型態，讓顧客一次品嚐兩種口味，包括有「招牌泡椒酸菜魚」與「老火酸白菜魚」，各有不同特色。店內亦提供多款創意單點小菜。

【詹記麻辣鍋】（尚未開幕）

「詹記麻辣火鍋」是台北高人氣的麻辣火鍋店，即將再於西門町開設新店。圖／本事空間製作所提供

詹記麻辣火鍋於1994年在新莊開業，創辦人詹啓東以台式麻辣湯頭成功打開市場，現在更以混搭設計風格讓品牌年輕化，店內的鴨血、豆腐等食材為招牌的明星商品，許多名人也都是座上賓客，乃是台北最難訂的火鍋店之一。目前官方也預告，將於3～4月進駐西門町。

【築間麻辣鍋】（尚未開幕）

看好台灣人的喜好以及西門町的集客力，築間將於西門町再開設「築間麻辣鍋」，將會是集團在西門町商圈的第3個品牌，預計2月下旬後登場。