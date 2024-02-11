家電新年優惠懶人包 LG滿額送筆電、BOSCH最高現省3.5萬

紅包收滿滿，正是採購各式新家電讓新的一年生活更舒適的最佳時機。LG過年不打烊，推出「喜迎龍年！LG智慧家電 春頌好禮」優惠活動，即日起至2月20日，購買LG指定家電，單筆消費滿新台幣25萬元(含)，即贈LG gram極致輕薄筆電14吋乙台。首推LG WashTower AI智控洗乾衣機，整合「蒸、洗、脫、烘」4大功能，智慧偵測衣物材質與重量，自動選擇最適合的洗衣行程，透過Smart Pairing智慧行程配對，自動傳輸洗程資訊至乾衣機，洗乾衣行程一條龍完成，活動期間購買指定型號機種，兌換送好禮即享券3,000元。家庭和樂必備的LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機，購買指定型號兌換送LG CordZero R5濕拖清潔機器人。

另外，空調早鳥活動也搶先開跑，於官方線上商城推出「迎新年暖換新機，搶先購送室內機清洗服務」早鳥活動，即日起至2月29日，凡購買指定家用變頻空調，登錄就送價值3,000元的室內機清潔保養電子券1張，買越多送越多，從LINE購物或ShopBack進入LG官方線上商城購買再享額外最高15%點數或現金回饋，另可搭配政府加碼的2024年住宅家電汰舊換新節能補助，一次獲得室內機免費清潔服務與年前冷氣補助雙重享受。

即日起至2月29日止，BOSCH也祭出新春特別優惠活動，除了熱銷款6系列獨立式洗碗機8.9折起，還有多款開春合購價，最高現省35,000元。Flex IH智慧感應爐＋排油煙機系列指定型號，合購享35,000元折扣優惠；指定型號活氧洗衣機＋Heat Pump速效乾衣機組合現折22,800元，再贈市價4,500元堆疊架；全新8系列嵌入式烤箱＋嵌入式蒸爐指定型號合購優惠價136,000元，再贈送烤箱氣炸烤盤及烤箱清潔凝膠。

了解許多民眾購買大家電之前經常難以抉擇的困擾，BOSCH好評加碼再延長推出「90天滿意保證」、「免費專人到府安裝評估」、「免費220V電源處理服務」3大貼心服務，凡購買洗碗機與洗衣機指定活動機種，即享90天滿意試用，不滿意全額退費；同時提供洗碗機免費到府安裝評估環境條件；購買220V的洗乾衣機或Vario Style冰箱，也可申請免費220V電源處理服務，一次貼心解決消費者安裝家電時常見的痛點。

Dyson即日起至2月25日推出新春限定驚喜優惠，除了購買指定款無線吸塵器享優惠價再加贈加贈多功能收納架、指定空氣清淨機推出組合價現省13,900元、買指定款吹風機送配件、智慧檯燈新品優惠價之外，活動期間凡購買Dyson全系列商品單筆發票金額滿萬元以上，並上網登錄發票資訊，即可獲8,888元現金抽獎機會乙次，總計將送出888組8,888元現金獎。

來思比集團集結旗下代理品牌iRobot、SteamOne、Blueair、Stadler Form祭出新春優惠，實體百貨櫃位與線上電商平台同享優惠，iRobot最新機款Roomba Combo j7+掃拖機器人下殺5折起，加碼再送Stadler Form Zoe 香氛水氧機；法國頂級掛燙品牌SteamOne旗艦級直立式蒸氣掛燙機George新春特惠8.6折起，購買再贈Blueair Blue Max 3250i空氣清淨機；瑞典Blueair 7440i空氣清淨機享優惠6.6折起，再送Blue Max 3250i空氣清淨機或主濾網好禮2選1；瑞士Stadler Form最新款Sophie Little無線香氛水氧機折扣8.2折起，再享現折300元。

家電都買齊了那也要買台咖啡機提升生活愜意感，即日起至2月21日， Nespresso全系列咖啡機2,990元起，Vertuo POP系列咖啡機更首次推出6.7折優惠，只要3,990元，即可享有多種大杯量、多元風味的厚萃咖啡體驗。