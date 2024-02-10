Global Mall初二、三還有福袋！微風福袋加碼送GOGORO
5迎接龍年到來，Global Mall全台8間分店推出一系列春節活動，初一登場的限量福袋，在各地都出現排隊搶購的人潮，有機會獲得法國巴黎10日遊等不同贈禮。同時Global Mall新北中和在初二、初三也將推出上百個福袋，除了福袋本身的贈禮外，也有機會將價值19.8萬元的OSIM減壓養生椅帶回家。
Global Mall針對初一所推出的福袋，提供688、999元的不同選擇，總計限量近2,000組，總價值超過500萬元。不同分店還分別加碼抽獎，包括有按摩椅、電動機車、電動車行李箱等贈禮，購買福袋還可獲刮刮卡，有機會刮中「法國巴黎10日遊」。各個分店在開門前就有民眾排隊等候，屏東店更有民眾早上6點前來排隊搶頭香，並期盼可以抽到iPhone 15或電動車行李箱。
除了限量主題福袋外，Global Mall新北中和在初二、初三也持續提供限定福袋。初二福袋內含500元禮券、暴龍DIY手作課程、TOY WORLD恐龍玩具組及湯姆熊代幣300元，每組999元；初三福則包括宜得利荷包蛋抱枕、夢特嬌法蘭絨針織毯、日藥本舖花王蒸氣眼罩等品項，每組999元。購買福袋者也可再參與抽獎活動。
基隆的「微風東岸」在大年初一也開賣新春福袋，邀請消費者試手氣，兌領福袋還可參加GOGORO電動機車抽獎活動。共有3位幸運兒在現場直接將Gogoro VIVA MIX BELT電動機車帶回家，展露了新年的好運氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言