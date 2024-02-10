連18年第一！「頭香哥」除夕夜排15小時　搶買SOGO福袋

迎接大年初一，許多民眾紛紛前往百貨賣場排隊搶購「福袋」試試好手氣！SOGO忠孝館自年初一至初三推出逾萬個福袋，有機會獲得價值15.8萬的「運動舒眠椅」，還有機會刮中「歌詩達郵輪日本之旅」等不同好禮，吸引眾多民眾前來搶好運、試手氣。其中已連續18年搶得頭香的「頭香哥」葉先生，更是在除夕夜晚上8點就到場排隊，也讓遠東SOGO總經理杜金森特別送上紅包，感謝頭香哥的支持。

初一至初三期間至SOGO忠孝館購買福袋商品，即可憑電子發票及銷貨明細與福袋商品上的「購買憑證」兌換刮刮卡一張，有機會刮中限定大獎，活動期間，每天再加碼抽市價約48,800元的「金龍擺件」一名。另外，指定期間消費滿額再抽獎，有機會把周大福龍年生肖黃金擺件、apple watch SE（44mm/GPS）、PHILIPS智慧萬用鍋等好禮帶回家。

為迎接初一福袋排隊人潮，SOGO特別於現場安排舞龍舞獅舞財神的開場表演，並由總經理杜金森、總經理汪郭鼎松率隊迎接民眾進場。已經連續18年拔得頭籌的「頭香哥」葉先生，今年於除夕晚間8點就到場排隊，再度成功搶下頭香，可惜福袋哥並未拿下最大獎，最終獲得膳魔師產品組，價值7,900元。

初一福袋大獎「Bgreen運動舒眠椅BH2」由劉小弟與阿公獲得，他們早上6:30就來排隊，成功將價值15.8萬的最大獎帶回家，兩人笑容滿面開心合照。初一刮刮樂大獎「歌詩達郵輪豪華日本之旅5天4夜雙人行」由幸運的三重陳小姐獲得。陳小姐也表示，初一上午11點開店後就直接入館，還購買了茶葉禮盒準備送禮。