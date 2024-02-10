聽新聞
test
0:00 / 0:00

哆啦A夢展 限定商品登台

聯合報／ 本報訊
「THE 哆啦A夢展」展出28組日本藝術家以「我心中的哆啦A夢」為題所打造的獨一無二創作，攝影師梅佳代也參展呈現自身攝影作品。 中央社
「THE 哆啦A夢展」展出28組日本藝術家以「我心中的哆啦A夢」為題所打造的獨一無二創作，攝影師梅佳代也參展呈現自身攝影作品。 中央社

THE哆啦Ａ夢展自去年底開展，來自日本廿八組知名藝術家，以自身對哆啦Ａ夢的情感，創作出屬於藝術家們自己的哆啦Ａ夢，展品新潮創意，顛覆大家對於哆啦Ａ夢過往的印象，也吸引了不少粉絲從中南部北上看展。

為了紀念THE哆啦Ａ夢展登台展出，推出全新獨家限定商品，結合本次展出地點的建築特色「漏明窗」為設計理念，繪製出專屬中正紀念堂的第二四七面「漏明窗」。另外還有以哆啦Ａ夢體驗各式台灣美食為概念，融入鳳梨、珍珠奶茶、小籠包和茄芷袋等台灣特色元素的造型鑰匙圈、隨身鏡、杯墊等。

其他熱銷商品也將陸續到貨，包括村上隆系列手巾、紙膠帶和馬克杯，以及其他藝術家的作品明信片、徽章、Ｔ恤等，皆為限量，售完為止。

「THE哆啦Ａ夢展 台北二○二三」即日起至四月七日在中正紀念堂一展廳展出。購票請上udn售票網，或電洽02-2649-1689。

中正紀念堂 哆啦A夢

延伸閱讀

又一波回憶殺！「THE哆啦A夢展」集結28組日本大師創作 巨星現身SOGO賣萌要拍爆

參加「年年龍有春」抽獎活動！農曆過年揪團看展享優惠

年度展覽「THE哆啦A夢展」16日中正紀念堂開展

深耕藝文教育推廣 中國信託邀請「臺灣夢」南投慈恩社區孩童感受現代藝術之美

相關新聞

哆啦A夢展 限定商品登台

THE哆啦Ａ夢展自去年底開展，來自日本廿八組知名藝術家，以自身對哆啦Ａ夢的情感，創作出屬於藝術家們自己的哆啦Ａ夢，展品新...

全新豔彩LV monogram 把旅行的男人變帥了

路易威登路易威登（Luois Vuitton，簡稱LV）針對都會時尚男士，推出Taigarama男士皮件系列新作，採用M...

丁海寅一件吊嘎大露手臂肌肉秀珍珠 這身材逼死人

韓國人氣男星丁海寅近日登上韓國女性時尚雜誌，演繹TASAKI最新danger系列珠寶，為粉絲獻上福利，露出健身保有得宜的...

橫跨演藝、時尚多重宇宙 女力天后楊紫瓊的年度盤點

2023年如果有某一個全世界不得不關心的明星名人，肯定會是去年首度獲得奧斯卡金像獎影后的亞洲女星楊紫瓊（Michelle...

辛芷蕾、唐嫣和馬伊俐穿出「繁花」裡最美的三道風景！

陸劇「繁花」原為網路小說，描寫中國面臨改革開放後，上海市民生活，好評不斷，這讓金宇澄在獲得2013年首屆魯迅文化獎年度小...

整理包／4大超商「春節限時優惠」過年買好買滿享好康

超商身為大眾日常生活中的好鄰居，在春節期間也推出滿滿優惠，陪伴消費者過好年，讓大家買好買滿還能享好康，更是為新的一年囤貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。