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哆啦A夢展 限定商品登台
THE哆啦Ａ夢展自去年底開展，來自日本廿八組知名藝術家，以自身對哆啦Ａ夢的情感，創作出屬於藝術家們自己的哆啦Ａ夢，展品新潮創意，顛覆大家對於哆啦Ａ夢過往的印象，也吸引了不少粉絲從中南部北上看展。
為了紀念THE哆啦Ａ夢展登台展出，推出全新獨家限定商品，結合本次展出地點的建築特色「漏明窗」為設計理念，繪製出專屬中正紀念堂的第二四七面「漏明窗」。另外還有以哆啦Ａ夢體驗各式台灣美食為概念，融入鳳梨、珍珠奶茶、小籠包和茄芷袋等台灣特色元素的造型鑰匙圈、隨身鏡、杯墊等。
其他熱銷商品也將陸續到貨，包括村上隆系列手巾、紙膠帶和馬克杯，以及其他藝術家的作品明信片、徽章、Ｔ恤等，皆為限量，售完為止。
●「THE哆啦Ａ夢展 台北二○二三」即日起至四月七日在中正紀念堂一展廳展出。購票請上udn售票網，或電洽02-2649-1689。
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