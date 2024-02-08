快訊

強烈大陸冷氣團來過年！合歡山有望降雪時機尷尬 民眾：可能被打斷腿

韓媒：台積電、SK海力士將組AI晶片同盟 發展新世代半導體

西布特羅1克逾百萬比鑽石貴？ 醫揭證據打臉

干貝囤起來 新春加菜迅速搞定

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
干貝不但料理方式多元，更具有「一帆風順」寓意，成為新年必吃海產。圖／日本貿易振興機構提供
干貝不但料理方式多元，更具有「一帆風順」寓意，成為新年必吃海產。圖／日本貿易振興機構提供

農曆新春期間傳統市場連續休市5天，家庭主婦也少了出菜應援，但只要事先在冰箱先備好簡單的基礎食材，即便臨時需要加菜，也能迅速搞定。

日本海鮮品質聞名國際，台灣人對於日本海鮮更是無法抗拒，年初由隸屬於日本官方的日本貿易振興機構（JETRO）與日本台灣交流協會特別精選出「北海道干貝」，不但料理方式多元，更具有「一帆風順」寓意，成為新年必吃海產。

台北名店阿鑫小料理的料理長阿鑫談到，生鮮與冷凍干貝的價差約2倍左右，豐儉由人。「北海道干貝」市面上常見約為L至3XL尺寸，高雄J PARC餐廳的主廚張虔茂（Jimmy）認為，生食級干貝的L尺寸甜度最高，3XL則以口感飽滿取勝，消費者可根據烹調法或喜好選擇。

針對冷凍干貝的解凍法，阿鑫師傅認為可分快速解凍的真空流水解凍法，以及較推薦的冷藏自然解凍法，他特別表示：「流水解凍能瞬間解凍，但是干貝本身的美味會流失較多。」張虔茂主廚則認為，「冷凍干貝不要泡水、也不要沖水，放置於冷藏解凍後，擦乾直接香煎最為簡單」，因為他認為如果用台灣自來水沖刷北海道產干貝，就失去了產地的風味與養分了。

針對台灣進口的干貝，高雄Ukai-tei Kaohsiung行政主廚田边友樹（Yuki TANABE）建議，選購干貝時「盡可能選擇帶殼，拿起來有重量感的活干貝」，如果是無殼干貝，要選「肉質沒有變硬，保有Q彈狀態的干貝」，而料理長也根據不同料理法建議。

田边友樹指出：「以刺身享用時，得用淡水洗淨殺菌，切微薄片後再用檸檬、橄欖油醃製，而且只要搭配紅蔥頭就很美味。」他也推薦在家最方便的香煎法，只要「蘸取小麥粉在平底鍋，以奶油反覆煎煮至焦糖般金黃色，焦糖化的奶油會包裹整個干貝，帶出類似榛果的香氣。」

近期適逢日本海產價格稍微下修，正是家庭主婦可以購入干貝，為年菜增色的好時機。阿鑫師傅推薦，家庭主婦在準備年菜時，可以在炒時蔬時加入干貝增添鮮美，亦也可以鹽烤干貝之後，再撥成細絲放進炊飯內帶來高級感。此外，安永鮮物也與「one-meter」空氣炸鍋聯手，即日起購買「one-meter」4.5L玻璃3D氣旋無油空氣炸鍋，加購北海道生食級干貝4S級1公斤，好鍋配頂級食材只要5,130元，只要將干貝放進氣炸鍋簡單處理，就又多了一道好菜。而美威鮭魚也推出揉入干貝與鮭魚的美威鮭魚干貝海鮮丸，成為百搭年菜，煮湯、炒麵、酥炸都很適合，若其中再加入生鮮干貝，更為鮮味加分。

香煎扇貝搭配上百合根與奶油白醬。圖／日本貿易振興機構提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
香煎扇貝搭配上百合根與奶油白醬。圖／日本貿易振興機構提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
鮭魚干貝海鮮丸烏龍麵。圖／美威鮭魚提供
鮭魚干貝海鮮丸烏龍麵。圖／美威鮭魚提供
將干貝放進氣炸鍋簡單處理，就又多了一道好菜。圖／安永鮮物提供
將干貝放進氣炸鍋簡單處理，就又多了一道好菜。圖／安永鮮物提供
蘸取小麥粉在平底鍋，以奶油反覆煎煮干貝至焦糖般金黃色，就是最簡單的香煎法。圖／日本貿易振興機構提供
蘸取小麥粉在平底鍋，以奶油反覆煎煮干貝至焦糖般金黃色，就是最簡單的香煎法。圖／日本貿易振興機構提供

北海道 年菜 氣炸鍋 海鮮 食材 鮭魚

延伸閱讀

年菜常大魚大肉難顧健康？營養師親授妙招「先上清爽料理」

好市多必買7大類好物推薦 這款農曆年限定商品內行必入手

福島核廢水外漏 大陸使館批日本政府監督措施不實不力

你吃的是真干貝，還是假干貝？「干貝」其實是這個部位！

相關新聞

500盤輕鬆吃！王瑞瑤、陳瑞憲、孫怡的日常私房愛店

首份屬於台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，採用廣納不同專業領域意見領袖的評鑑模式，引發熱烈回響。尤其2023年適逢疫情趨...

好市多必買7大類好物推薦 這款農曆年限定商品內行必入手

長長7天年假開跑，家中的年味佈置、年夜飯要用到的澎湃食材、走春拜年的禮品，走一趟美式賣場好市多就搞定！好市多搶攻過年辦年...

新年跑趴必備！風格小包10選 女孩、男生都有得挑

農曆新年做什麼？和朋友、家人相聚，其實也是另類的「跑趴」行程。新年除了穿新衣、當然也要買新包，且來看看10個風格小包，甜...

最會穿衣男星提摩西夏勒梅 顏值在線怎麼混搭都帥

暱稱「甜茶」的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）今年再度稱霸男性時尚，被美國男性時尚雜誌選為2023年度...

天使臉孔魔鬼身材Twice MOMO不賣弄性感 私下穿搭一樣吸睛

如果要用一句話來形容韓國女團Twice成員MOMO，「天使臉孔，魔鬼身材」可能是最貼切的形容詞；身材姣好，前凸後翹的曲線...

5大Outlet品牌春節重點優惠 輕奢精品折扣價太誘人

買什麼都有折扣的Outlet，最適合採購全家大小所需，迎接過年旺季，各大Outlet推出一系列優惠，就是要搶攻春節出遊人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。