快訊

赴陸旅遊團即日起停招 賴清德發聲了：遺憾中國未釋善意

罵聲一片！組團赴陸突襲喊卡「年夜飯恐難嚥」 業者喊要賴清德說明

獨／不接民眾黨中央委員！盧秀燕延攬蔡壁如入府 預計農曆年後上任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯開賣最新寶可夢卡牌、收藏箱 滿額再送隨機特典卡 家樂福玩具特賣會2.3折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
寶可夢集換式卡牌遊戲朱&紫擴充包「狂野之力」、「異度審判」，即日起於全台全聯門市開賣。圖／全聯福利中心提供
寶可夢集換式卡牌遊戲朱&紫擴充包「狂野之力」、「異度審判」，即日起於全台全聯門市開賣。圖／全聯福利中心提供

過年除了買新衣，小朋友最愛的新玩具也得準備好。大小朋友都愛的寶可夢卡、機器人、模型車，到全聯、家樂福就能買得到。

最新款寶可夢集換式卡牌遊戲朱&紫擴充包「狂野之力」、「異度審判」，即日起於全台全聯門市開賣，每包49元，內含5張隨機封入之卡牌。除了全新卡牌之外，更重新收錄「驅勁能量 古代」及「驅勁能量 未來」，同時，稀有的ACE SPEC卡牌也首次於繁體中文版登場，不論哪張卡都持有非常強力的效果，將戰況扭轉乾坤，訓練家們要好好把握。

另外，同步祭出寶可夢卡牌滿額贈活動，凡購買指定寶可夢卡牌商品，滿350元即贈1張限量隨機特典卡（可累贈），共有9種款式，帶來更多驚喜。

想要一次豪華攻頂還可以直接入手「頂級收藏箱 噴火龍」，除了一定會得到「惡太晶噴火龍ex」特典卡1張，組合還內含擴充包「狂野之力」和「異度審判」各5包，整套2,800元，從開箱到對戰，所有寶可夢卡牌的精彩體驗都將凝聚在收藏箱中。

年前倒數2天，家樂福再加碼新春玩具特賣會，2月15日前，超過200多款人氣玩具，其中有20款以上新品，優惠最低下殺2.3折起。即日起至2月8日，還有量販/線上購物單筆消費滿2,000元、超市/家速配單筆消費滿888元皆可享9折回饋現金折價券，年前最後一波優惠別錯過。

全聯開賣「頂級收藏箱 噴火龍」，豪華卡牌陣容整套2,800元。圖／全聯福利中心提供
全聯開賣「頂級收藏箱 噴火龍」，豪華卡牌陣容整套2,800元。圖／全聯福利中心提供
凡於全聯購買指定寶可夢卡牌商品，滿350元即贈1張限量隨機特典卡。圖／全聯福利中心提供
凡於全聯購買指定寶可夢卡牌商品，滿350元即贈1張限量隨機特典卡。圖／全聯福利中心提供

家樂福 寶可夢

延伸閱讀

過年必備非它莫屬！他在全聯買來自己做 眾人讚：新年一路發

寶可夢原唱松本梨香要來了！預告助陣魂燃天乘演唱會

影／專偷全聯清潔盥洗商品 台南竊賊網路轉售2個月營業額40萬

寶可夢現身！全家 Fami!ce 領軍 首發合作雙口味霜淇淋

相關新聞

高雄饗食天堂傳食物中毒！ 業者：全面清消、停業一天

位於高雄夢時代內的人氣吃到飽餐廳「饗食天堂」傳出疑似食物中毒，多名民眾用餐後上吐下瀉，高雄市衛生局表示，3日接獲醫院通報...

3廚師腸胃炎6顧客用餐後不適 夢時代饗食天堂遭停業一天

高市衛生局3日下午接獲醫院通報，有2名在饗食天堂高雄夢時代店用餐的消費者疑食物中毒，2天後又有4人申訴用餐後身體不適，衛...

情人節愛心珠寶表真情 異材質、鏤空、情書各藏巧思

愛始於心動，心形珠寶是情人節最熱門的送禮選擇。2024年西洋情人節前夕，Just Gold鎮金店推出全新「心動傳情Lov...

全聯開賣最新寶可夢卡牌、收藏箱 滿額再送隨機特典卡 家樂福玩具特賣會2.3折起

過年除了買新衣，小朋友最愛的新玩具也得準備好。大小朋友都愛的寶可夢卡、機器人、模型車，到全聯、家樂福就能買得到。

OMEGA X Swatch特別慈善義拍 2月12線上開拍！

每一個品牌都有至少一個經典，但經典不一定廣為人知，需要「下放」到凡間才能廣為流傳。歐米茄（OMEGA）的超霸（Speed...

結束27年在台歷史！醫美品牌薇姿宣布5月起陸續關閉實體與線上零售點

年關將近，消費又有新訊傳出，醫美保養品牌薇姿（Vicky Laboratores）日前宣布，基於策略調整原因，將從五月起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。