全聯開賣最新寶可夢卡牌、收藏箱 滿額再送隨機特典卡 家樂福玩具特賣會2.3折起

過年除了買新衣，小朋友最愛的新玩具也得準備好。大小朋友都愛的寶可夢卡、機器人、模型車，到全聯、家樂福就能買得到。

最新款寶可夢集換式卡牌遊戲朱&紫擴充包「狂野之力」、「異度審判」，即日起於全台全聯門市開賣，每包49元，內含5張隨機封入之卡牌。除了全新卡牌之外，更重新收錄「驅勁能量 古代」及「驅勁能量 未來」，同時，稀有的ACE SPEC卡牌也首次於繁體中文版登場，不論哪張卡都持有非常強力的效果，將戰況扭轉乾坤，訓練家們要好好把握。

另外，同步祭出寶可夢卡牌滿額贈活動，凡購買指定寶可夢卡牌商品，滿350元即贈1張限量隨機特典卡（可累贈），共有9種款式，帶來更多驚喜。

想要一次豪華攻頂還可以直接入手「頂級收藏箱 噴火龍」，除了一定會得到「惡太晶噴火龍ex」特典卡1張，組合還內含擴充包「狂野之力」和「異度審判」各5包，整套2,800元，從開箱到對戰，所有寶可夢卡牌的精彩體驗都將凝聚在收藏箱中。