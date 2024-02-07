唯一以6款橡木桶熟成 大摩亞歷山大紀念款龍年包裝登場

迎接華人最重視的龍年到來，大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌特別呈現這款「大摩亞歷山大紀念款單一麥芽蘇格蘭威士忌——龍年限定包裝」，以獨特的龍年設計包裝，輝映著新春的起始。

「大摩亞歷山大紀念款單一麥芽蘇格蘭威士忌——龍年限定包裝」華麗精緻的設計，猶如一條流動的龍影，以喜氣洋洋的紅色為主調，點綴著富有祝福意味的龍紋圖案，充滿濃郁的節慶氛圍，象徵著奢華、豐收與祥瑞，完美呈現龍年的吉祥祝福。

為紀念大摩源起於13世紀的勇敢不凡，紀念麥肯錫家族解救蘇格蘭國王亞歷山大三世的不朽傳奇，大摩天才首席釀酒師理查‧派特森（Richard Paterson），以華麗奧秘的熟陳工法，開創「世上唯一分別熟成於6款獨特橡木桶」的單一麥芽威士忌，以創意傳承華麗，不只輝映了恆久璀燦的傳奇，更創造了獨一無二的威士忌珍釀。

起初原酒進入來自美國的白橡木波本桶中熟成，孕育大摩酒廠最基礎的風貌與底蘊；而後首席釀酒師將酒液轉到6種不同橡木桶中熟陳，分別是美國小批次波本桶、西班牙Matusalem Oloroso 30年雪莉桶、葡萄牙馬德拉酒桶、義大利西西里島的馬莎拉桶、葡萄牙的波特酒桶，及法國卡本內蘇維翁紅酒桶，有如交響樂演奏般，各款橡木桶特色鮮明卻又彼此融合，創造出豐富奧秘的層次以及難以想像的和諧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康