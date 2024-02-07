情人節爽吃和牛！ 王品旗下4大品牌 端出浪漫和牛套餐

今年農曆初五適逢西洋情人節，王品旗下4大品牌以消費者最愛的和牛入菜，推出專屬套餐為甜蜜約會助攻。「夏慕尼」和「旬嚐精緻鍋物」以澳洲冠軍和牛搭配海鮮打造雙人海陸套餐；「THE WANG」與「最肉燒肉」則可品嚐日本A5和牛與精緻附餐，再享情人節限定甜點，為假期完美收官。

「最肉燒肉」即日起至2月29日推出「情人節限定套餐」，包含「率性和牛雙人組合餐」，一網打盡日本A5和牛紐約客、澳洲全血和牛紐約客牛排等多達5種和牛肉品，還可任選松露雞肉釜飯、醬燒牛肉焦糖吐司、魚子醬煙燻牡蠣等3款附餐，再享「最肉」情人節限定的人氣甜點「草莓戀人荔香吉拿棒」，雙人套餐價格3,799元＋10%服務費。

以餐酒服務聞名的台中頂級牛排「THE WANG」，為情人量身訂製「愛的梅納反應」套餐，僅在2月12日至16日期間限時供應。主餐「日本A5和牛菲力」外表為完美焦糖色，內裡紅嫩可口，配搭Gravy醬汁，佐以侍酒師專屬選酒，充滿節慶風情，甜點以臺灣19號軟質鮮奶油乳酪搭配黑醋栗優格內餡，再裝飾豔紅草莓，點綴浪漫時刻。套餐價格3,580元＋10%服務費。

「夏慕尼」即日起限時推出「愛戀雙人海陸盛宴」，以2款明星主餐「澳洲冠軍M8純血和牛肋眼」與「白蘭地鴨胸」佐2道鮮甜海味「北海道生食級干貝」及「海大蝦」，同步欣賞鐵板精湛技藝，打造滿分約會體驗。套餐售價2,980元＋10%服務費，售完為止。活動期間使用「夏慕尼」專屬邱比特形象IG濾鏡，留影合照或影片上傳限時動態，將抽出3名幸運得主，獲得時尚插畫家「秉御」親筆繪製的專屬情侶插畫1張。

「旬嚐精緻鍋物」即日起至3月14日白色情人節期間，推出「旬戀美味情人節套餐」，可選擇2款雙人海陸套餐「極上海鮮盛合套餐」與「鮮活龍蝦海陸套餐」套餐價格3,990元起，同時享用澳洲純血和牛、西班牙伊比利豬梅花肉片與鮮活海產，再附贈限定「花旬鰤魚珠寶盒」，日本上等鰤魚刺身以花形擺盤，儀式感十足。還可用優惠價280元加購「旬嚐」特色調酒。活動期間內到店用餐，主動出示官方社群活動畫面，消費每滿1,000元可獲得100元浪漫禮金回饋，依此類推，最高回饋1,000元，可於下次消費折抵。