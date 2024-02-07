快訊

台積電3奈米大爆發 獲英特爾大單為何戒慎以對？

台糖瘦肉精疑雲…王必勝火力全開護航 中研院士批「政府公信力全失」

高雄饗食天堂傳顧客食物中毒！業者：今停業一天全面清消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情人節爽吃和牛！ 王品旗下4大品牌 端出浪漫和牛套餐

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「旬嚐精緻鍋物」即日起至3月14日白色情人節期間，推出「旬戀美味情人節套餐」。圖／王品集團提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「旬嚐精緻鍋物」即日起至3月14日白色情人節期間，推出「旬戀美味情人節套餐」。圖／王品集團提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年農曆初五適逢西洋情人節，王品旗下4大品牌以消費者最愛的和牛入菜，推出專屬套餐為甜蜜約會助攻。「夏慕尼」和「旬嚐精緻鍋物」以澳洲冠軍和牛搭配海鮮打造雙人海陸套餐；「THE WANG」與「最肉燒肉」則可品嚐日本A5和牛與精緻附餐，再享情人節限定甜點，為假期完美收官。

「最肉燒肉」即日起至2月29日推出「情人節限定套餐」，包含「率性和牛雙人組合餐」，一網打盡日本A5和牛紐約客、澳洲全血和牛紐約客牛排等多達5種和牛肉品，還可任選松露雞肉釜飯、醬燒牛肉焦糖吐司、魚子醬煙燻牡蠣等3款附餐，再享「最肉」情人節限定的人氣甜點「草莓戀人荔香吉拿棒」，雙人套餐價格3,799元＋10%服務費。

以餐酒服務聞名的台中頂級牛排「THE WANG」，為情人量身訂製「愛的梅納反應」套餐，僅在2月12日至16日期間限時供應。主餐「日本A5和牛菲力」外表為完美焦糖色，內裡紅嫩可口，配搭Gravy醬汁，佐以侍酒師專屬選酒，充滿節慶風情，甜點以臺灣19號軟質鮮奶油乳酪搭配黑醋栗優格內餡，再裝飾豔紅草莓，點綴浪漫時刻。套餐價格3,580元＋10%服務費。

「夏慕尼」即日起限時推出「愛戀雙人海陸盛宴」，以2款明星主餐「澳洲冠軍M8純血和牛肋眼」與「白蘭地鴨胸」佐2道鮮甜海味「北海道生食級干貝」及「海大蝦」，同步欣賞鐵板精湛技藝，打造滿分約會體驗。套餐售價2,980元＋10%服務費，售完為止。活動期間使用「夏慕尼」專屬邱比特形象IG濾鏡，留影合照或影片上傳限時動態，將抽出3名幸運得主，獲得時尚插畫家「秉御」親筆繪製的專屬情侶插畫1張。

「旬嚐精緻鍋物」即日起至3月14日白色情人節期間，推出「旬戀美味情人節套餐」，可選擇2款雙人海陸套餐「極上海鮮盛合套餐」與「鮮活龍蝦海陸套餐」套餐價格3,990元起，同時享用澳洲純血和牛、西班牙伊比利豬梅花肉片與鮮活海產，再附贈限定「花旬鰤魚珠寶盒」，日本上等鰤魚刺身以花形擺盤，儀式感十足。還可用優惠價280元加購「旬嚐」特色調酒。活動期間內到店用餐，主動出示官方社群活動畫面，消費每滿1,000元可獲得100元浪漫禮金回饋，依此類推，最高回饋1,000元，可於下次消費折抵。

沒有情人，也可約好友到韓式料理「初瓦」浪漫用餐，2月15日至4月30日期間，到店內用出示貓咪相關物品或照片，可免費兌換1隻粉紅色「奶凍喵喵」甜點。以上活動詳情，以各品牌說明為主。

「夏慕尼」即日起限時推出「愛戀雙人海陸盛宴」，以2款明星主餐「澳洲冠軍M8純血和牛肋眼」與「白蘭地鴨胸」佐2道鮮甜海味「北海道生食級干貝」及「海大蝦」。圖／王品集團提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「夏慕尼」即日起限時推出「愛戀雙人海陸盛宴」，以2款明星主餐「澳洲冠軍M8純血和牛肋眼」與「白蘭地鴨胸」佐2道鮮甜海味「北海道生食級干貝」及「海大蝦」。圖／王品集團提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
頂級牛排「THE WANG」為情人量身訂製「愛的梅納反應」套餐，僅在2月12日至16日期間限時供應。圖／王品集團提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
頂級牛排「THE WANG」為情人量身訂製「愛的梅納反應」套餐，僅在2月12日至16日期間限時供應。圖／王品集團提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
沒有情人，也可約好友到韓式料理「初瓦」浪漫用餐，2月15日至4月底消費即贈粉紅奶凍喵喵1隻。圖／王品集團提供
沒有情人，也可約好友到韓式料理「初瓦」浪漫用餐，2月15日至4月底消費即贈粉紅奶凍喵喵1隻。圖／王品集團提供
「最肉燒肉」即日起至2月29日推出「情人節限定套餐」，享情人節限定的人氣甜點「草莓戀人荔香吉拿棒」。圖／王品集團提供
「最肉燒肉」即日起至2月29日推出「情人節限定套餐」，享情人節限定的人氣甜點「草莓戀人荔香吉拿棒」。圖／王品集團提供

延伸閱讀

《勝利女神：妮姬》情人節版本新動畫！女僕咖啡廳開張 畫面很Q彈愛德很柯南

陸判澳籍作家死緩 澳洲總理憤慨

贈菜、送干貝、和牛免費吃！王品6品牌 春節優惠懶人包

身份證有「2、6、8」任2碼！和牛、烏魚子、螃蟹吃到飽

相關新聞

吉安農會冰城「山海正甜」 香菜冰淇淋挑戰味蕾

花蓮吉安鄉農會在吉農冰城將農特產品製成並販售冰品近30年，今年花費近1500萬元翻修、設計外觀與內裝，以東部特有的大山大...

春節嘉年華、免費看展 新光三越信義新天地過年樂子多

刮刮樂抽iPhone 15、免費看舞龍、舞獅、戰鼓，還有小朋友最愛的侏儸紀主題展、兩棲爬蟲展免費入場，另為親子推出新春嘉...

陽明山花季開跑 來告白蔣萬安打包票：失敗找我

台北市長蔣萬安今天上午出席陽明山櫻花季開幕活動，從2月7日起到3月17日，為期40天花期，由山櫻花打頭陣，寒櫻、八重櫻、...

情人節爽吃和牛！ 王品旗下4大品牌 端出浪漫和牛套餐

今年農曆初五適逢西洋情人節，王品旗下4大品牌以消費者最愛的和牛入菜，推出專屬套餐為甜蜜約會助攻。「夏慕尼」和「旬嚐精緻鍋...

高雄饗食天堂傳食物中毒！ 業者：全面清消、停業一天

位於高雄夢時代內的人氣吃到飽餐廳「饗食天堂」傳出疑似食物中毒，多名民眾用餐後上吐下瀉，高雄市衛生局表示，3日接獲醫院通報...

《航海王》開進摩斯新竹店！20款桌布、尋寶拍照抽大獎

趁著寒假春節，與《航海王》超人氣角色一起來尋寶！摩斯漢堡與《航海王》聯名主題店即日起進駐MOS新竹關新店，同步祭出「奔向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。