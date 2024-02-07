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免稅通路限定！金車噶瑪蘭大師精選系列 昇恆昌首賣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
金車噶瑪蘭首度於免稅通路限定推出「大師精選單一麥芽威士忌」，即日起於全台昇恆昌搶先開賣，4月中於采盟上架販售。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金車噶瑪蘭首度於免稅通路限定推出「大師精選單一麥芽威士忌」，即日起於全台昇恆昌搶先開賣，4月中於采盟上架販售。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫情解封，國際旅遊回溫，免稅通路也成為威士忌品牌兵家必爭之地。據世界觀光組織統計，2023年全球國際旅遊人次已達疫情前同期84%，台灣在國際旅遊熱搜年增率榮登第2名。為滿足更多國內外旅客需求，金車噶瑪蘭特別針對免稅通路推出獨家限定的「大師精選單一麥芽威士忌」，此次分別推出「噶瑪蘭大師精選RESERVE No.1」與「噶瑪蘭大師精選RESERVE No.2」，即日起於全台昇恆昌搶先販售，4月於采盟上架販售。

「大師精選單一麥芽威士忌」以調酒師靈活的用桶策略及STR烤桶工藝，增添酒體層次，帶出淡泥煤風味。「噶瑪蘭大師精選RESERVE No.1」帶有果香甜感，具經典熱帶風味；「噶瑪蘭大師精選RESERVE No.2」洋溢堅果木質調，層次細膩溫潤。兩個酒款的酒精濃度皆為40%，每瓶容量1,000毫升，建議售價3,500元。

在包裝設計方面，「大師精選單一麥芽威士忌」採用流動線條為設計主軸，巧妙運用顏色、密度創造立體光影感，層層堆疊出最具品牌代表性的山紋，致敬環繞著酒廠的雪山山脈，也象徵著酒廠的酒香縈繞。每個線條都別具意義，代表著噶瑪蘭得天獨厚的環境、氣候、水源，漸擴拓展的圖樣，同時也象徵對產品追求突破的企圖心。這些具有品牌重要意涵的元素，融合成「噶瑪蘭大師精選單一麥芽威士忌」，既能成為旅人們珍貴回憶的紀念收藏，也是最能代表台灣的伴手禮首選。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭大師精選RESERVE No.2單一麥芽威士忌，容量1,000毫升，建議售價 3,500元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭大師精選RESERVE No.2單一麥芽威士忌，容量1,000毫升，建議售價 3,500元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭大師精選RESERVE No.1單一麥芽威士忌，容量1,000毫升，建議售價 3,500元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭大師精選RESERVE No.1單一麥芽威士忌，容量1,000毫升，建議售價 3,500元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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