229壽星注意！太魯閣晶英 蛋糕、紅酒、專屬浴袍幫慶生

2024正逢四年一次的閏年，每四年才過一次生日的2月29日壽星注意了，太魯閣晶英酒店為此推出「等的就4你」生日住房禮遇。2月24日至3月2日選擇「冬韻」住房專案，每人5,600元起，另贈精選紅酒、生日蛋糕及壽星專屬訂製浴袍等多重好禮，還有最高價差4400元的客房升等禮遇。

太魯閣晶英酒店坐落於太魯閣國家公園，鄰近多條知名步道與景點，獨特峽谷景致吸引無數旅人到訪，無論是在春日暖陽下享受森林芬多精，或安排到可包場峽谷美景的沐蘭SPA來場舒緩身心的療程，都是難得的體驗與享受。飯店也為慶生的壽星特別準備了由花蓮小農栽種的桑葚所製成的慕斯蛋糕，搭配優雅順口的紅酒，另貼心的在浴室內備妥薰衣草芳香浴鹽，以及繡印上02.29字樣的生日專屬浴袍。

2024年2月24日至3月2日，選擇入住「冬韻」住房專案，並提前以電話聯繫告知同行旅人為2月29日生日之壽星，即可選擇入住山嵐客房、峽谷河景客房或行館文山套房等房型住宿一晚，每人5,600元起，並享獨家房型升等禮遇。專案每日限量3間，需於入住日前一周完成訂房，售完即止。此外，本專案限2月29日壽星本人入住，且需於入住當天提供相關證件。洽詢專線：03- 869-1155。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

太魯閣晶英酒店位在峽谷環抱間，可近距離享受大自然風景。圖/太魯閣晶英酒店提供