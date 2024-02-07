DAMIANI珠寶盒時尚概念店 進駐台北101

以「義大利製造」馳名全球的頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），今年歡慶創立百週年。看好台灣珠寶市場，DAMIANI日前於台北101開設全新珠寶盒時尚概念店，為品牌於2022年底麗晶精品開設首家品牌直營旗艦店之後全台第4家直營專賣店。繼台北微風廣場及台中大遠百之後，以Belle Époque美好年代系列為裝潢風格靈感打造的台北101珠寶盒時尚概念店，以19世紀末興起的電影藝術風格向這家專賣店致敬。

比照DAMIANI全球最新直營專賣店設計風格，台北101珠寶盒時尚概念店以柔軟舒適的卡布奇諾色貫穿整體視覺，打造台北101大樓內最迷人的珠寶盒。珠寶展櫃營造的開放式空間，目前劃分為「必備單品」、「婚嫁專區」與「彩寶戒指」三大主軸專區，讓人能自在大開珠寶盒內各種珍貴的珠寶新作，鑑賞品牌最具代表性的Belle Époque美好年代系列、時尚有型的D.Icon系列、充滿當代氣息的Margherita瑪格麗特系列、細膩柔美的Mimosa含羞草系列，以及用以表達摯愛、許諾一生的Bridal婚嫁系列。

DAMIANI誠意十足地特別空運來台7款最新款美好年代系列Belle Époque Cross十字架項鍊，為全球首發少數市場之一。以電影藝術為靈感發想的Belle Époque美好年代系列是品牌最具標誌性的經典設計，雋永的幾何圖案緊密相連如同一副副連續不斷的畫面，猶如早期電影底片膠卷；從此延伸出的可動式十字架項鍊則是熱銷款式：鍊墜由兩個互相重疊的十字架組成，配戴時會隨身體的動作交錯出獨特的光芒。抵台採用強烈的對比手法結合新作黑色與白色鑽石，搭配18K白金、18K玫瑰金，抑或是DAMIANI特殊的18K黑金等貴重金屬底座視覺效果更顯立體。每款項鍊提供不同尺寸以及加長、加粗的貴金屬鍊帶選擇，能針對個人需求組合出專屬風格款式。