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DAMIANI珠寶盒時尚概念店 進駐台北101

聯合報／ 孫曼/即時報導
DAMIANI台北101珠寶盒時尚概念店。圖／戴美安妮提供
DAMIANI台北101珠寶盒時尚概念店。圖／戴美安妮提供

以「義大利製造」馳名全球的頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），今年歡慶創立百週年。看好台灣珠寶市場，DAMIANI日前於台北101開設全新珠寶盒時尚概念店，為品牌於2022年底麗晶精品開設首家品牌直營旗艦店之後全台第4家直營專賣店。繼台北微風廣場及台中大遠百之後，以Belle Époque美好年代系列為裝潢風格靈感打造的台北101珠寶盒時尚概念店，以19世紀末興起的電影藝術風格向這家專賣店致敬。

比照DAMIANI全球最新直營專賣店設計風格，台北101珠寶盒時尚概念店以柔軟舒適的卡布奇諾色貫穿整體視覺，打造台北101大樓內最迷人的珠寶盒。珠寶展櫃營造的開放式空間，目前劃分為「必備單品」、「婚嫁專區」與「彩寶戒指」三大主軸專區，讓人能自在大開珠寶盒內各種珍貴的珠寶新作，鑑賞品牌最具代表性的Belle Époque美好年代系列、時尚有型的D.Icon系列、充滿當代氣息的Margherita瑪格麗特系列、細膩柔美的Mimosa含羞草系列，以及用以表達摯愛、許諾一生的Bridal婚嫁系列。

DAMIANI誠意十足地特別空運來台7款最新款美好年代系列Belle Époque Cross十字架項鍊，為全球首發少數市場之一。以電影藝術為靈感發想的Belle Époque美好年代系列是品牌最具標誌性的經典設計，雋永的幾何圖案緊密相連如同一副副連續不斷的畫面，猶如早期電影底片膠卷；從此延伸出的可動式十字架項鍊則是熱銷款式：鍊墜由兩個互相重疊的十字架組成，配戴時會隨身體的動作交錯出獨特的光芒。抵台採用強烈的對比手法結合新作黑色與白色鑽石，搭配18K白金、18K玫瑰金，抑或是DAMIANI特殊的18K黑金等貴重金屬底座視覺效果更顯立體。每款項鍊提供不同尺寸以及加長、加粗的貴金屬鍊帶選擇，能針對個人需求組合出專屬風格款式。

鑄造婚戒長達百年的DAIMIANI，特地為台灣新人打造Bridal婚嫁專區，DAIMIANI婚嫁系列更在基本的4C標準上，延伸出嚴苛的獨家10C原則量身打造婚禮珠寶，無疑是表達愛情承諾的首選。最具代表性的Minou婚嫁系列，名字在義大利文中意指「甜心」，以獨有的六爪鑲座托高主鑽，彷彿皇冠的設計將對方放在心中最高的位置。品牌每款經典設計也都提供婚嫁系列單鑽求婚戒、婚戒或是永恆戒選擇，例如經典的Belle Époque系就有以電影膠卷捕捉美好時光的深刻寓意。同時全系列登台的Absolute絕對高級珠寶Rainbow彩寶鑲鑽戒指，則以繽紛多彩的寶石率先捎來春天的氣息。

DAMIANI Minou系列18K白金單鑽求婚戒。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Minou系列18K白金單鑽求婚戒。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Belle Époque Reel美好年代系列婚戒。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Belle Époque Reel美好年代系列婚戒。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Minou系列18K心形切割鑽石與枕形切割鑽石戒指。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Minou系列18K心形切割鑽石與枕形切割鑽石戒指。圖／戴美安妮提供
DAMIANI台北101珠寶盒時尚概念店。圖／戴美安妮提供
DAMIANI台北101珠寶盒時尚概念店。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Minou系列18K雙心形切割鑽石戒指。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Minou系列18K雙心形切割鑽石戒指。圖／戴美安妮提供
DAMIANI新款Belle Époque美好年代十字架項鍊。圖／戴美安妮提供
DAMIANI新款Belle Époque美好年代十字架項鍊。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Minou系列18K白金球婚戒備有單鑽與單鑽加全鑲鑽款式。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Minou系列18K白金球婚戒備有單鑽與單鑽加全鑲鑽款式。圖／戴美安妮提供
DAMIANI每個熱銷系列皆備有婚戒款式。圖／戴美安妮提供
DAMIANI每個熱銷系列皆備有婚戒款式。圖／戴美安妮提供
DAMIANI台北101珠寶盒時尚概念店。圖／戴美安妮提供
DAMIANI台北101珠寶盒時尚概念店。圖／戴美安妮提供
DAMIANI台北101珠寶盒時尚概念店。圖／戴美安妮提供
DAMIANI台北101珠寶盒時尚概念店。圖／戴美安妮提供
DAMIANI台北101珠寶盒時尚概念店。圖／戴美安妮提供
DAMIANI台北101珠寶盒時尚概念店。圖／戴美安妮提供
DAMIANI婚嫁專區透過品牌獨家10C原則量身打造婚禮珠寶。圖／戴美安妮提供
DAMIANI婚嫁專區透過品牌獨家10C原則量身打造婚禮珠寶。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Belle Époque Cross 18K白金白鑽、灰鑽與黑鑽十字架項鍊，31萬7,000元，台北101獨家首賣，全台目前僅1件。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Belle Époque Cross 18K白金白鑽、灰鑽與黑鑽十字架項鍊，31萬7,000元，台北101獨家首賣，全台目前僅1件。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Absolute Special Classic系列Rainbow彩寶鑲鑽戒指。圖／戴美安妮提供
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