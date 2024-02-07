新春加菜！摩斯「咖啡買1送1」！吉豚屋「點餐送豬排」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
吉豚屋針對3款人氣商品，推出限時全面188元的優惠。圖／吉豚屋提供
吉豚屋針對3款人氣商品，推出限時全面188元的優惠。圖／吉豚屋提供

農曆新年將至，許多餐飲不僅推出新春優惠，也針對年後開工、補班推出限時方案。「摩斯漢堡」推出多組套餐組合優惠，另外還有「咖啡買1送1」、「咖啡買10送10」等不同優惠。至於「吉豚屋」也有指定餐點均一價188元、免費送腰內排等優惠。

摩斯漢堡自2月15日至2月29日期間，早餐時段推出「摩斯豬排堡＋大杯冰紅茶」組，優惠價79元。「中杯黃金地瓜拿鐵＋可口點心（方塊薯餅或北海道可樂餅）」，每組優惠價100元。購買摩斯蒟蒻冰紅茶或大杯摩斯咖啡，可以10元優惠價加購「抹茶紅豆米派」1個。

同樣的活動時間，MOS Order APP「安心取溫馨送」也推出多組優惠。「摩斯豬排堡＋大杯冰紅茶」，2套優惠價158元。「中杯黃金地瓜拿鐵＋方塊薯餅」，2套優惠價190元。「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋大杯冰紅茶」組，享買4送1，優惠價320元。「摩斯蒟蒻冰紅茶及抹茶紅豆米派」組，買4送1，優惠價440元。

此外，2月15日至2月29日凡到門市消費2杯MOS Café系列大杯飲品，加贈「海王手機支架盲袋」一個。2月17日至全台門市，可享「中杯摩斯咖啡買1送1」，MOS Order APP「安心取溫馨送」也加碼推出「中杯摩斯咖啡買10送10」，優惠價500元，限量1000組。

連鎖日式豬排「吉豚屋」自2月10日至2月15日期間，推出會員抽獎活動，消費滿250元即可享抽獎資格，有機會獲得腰內豬排丼、小菜＋味噌湯等不同餐點，共計20個名額。另外在2月10日至2月12日期間，包括「腰內豬排丼」、「豬排咖哩（梅）」、「腰內豬排豚汁定食」等3款餐點，原價249～259元，限時均一價188元。針對年後補班，2月15日至2月18日期間，會員點購任一主餐，就可免費加贈「腰內豬排」或「特調飲品」，為民眾加油打氣。

摩斯推出「咖啡買1送1、買10送10」等不同優惠方案。圖／摩斯漢堡提供
摩斯推出「咖啡買1送1、買10送10」等不同優惠方案。圖／摩斯漢堡提供

咖啡 摩斯漢堡

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