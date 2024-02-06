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唐寧茶Ｘ法式新餐廳PARADE 吃出優雅「巴黎日常」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
同甘共苦。圖/唐寧茶提供
同甘共苦。圖/唐寧茶提供

去年下半年才開幕的法式餐廳PARADE，2～4月推出首場聯名套餐「 唐寧茶香榭漫遊」，以鉑金頂級皇室茶入酒也入菜。副主廚尤柏鈞表示，PARADE主要展現既親民又精緻的「巴黎日常」，此次套餐研發近三周，個人最滿意的作品是主菜「同甘共苦」及「富春山雞」。

「日常法餐．PARADE」以呈現巴黎人不花俏卻重視質感的飲食日常、為創立初心，與「TWININGS 唐寧茶」尊重傳統、追求卓越的品牌精神不謀而合，因此有了2024開年這場饗宴。

「唐寧茶香榭漫遊套餐」共有8道菜色，另以唐寧茶pairing增添用餐體驗。記者體驗日，滿意度最高的餐前酒「迎賓熱紅酒」，採用4種莓果的唐寧鉑金胭脂莓果茶入酒，片以當季香甜柳丁，熬煮過的紅酒香醇，與胭脂莓果的芬芳在口中交織，勾勒出特殊迷人的風味。

首道菜色「春波蕩漾」，選用在地新鮮的大成「生食蛋」開場，微煎過的英式瑪芬為底，半熟的水波蛋裹上松露荷蘭醬，再放上伊比利火腿、芝麻葉，山蘿蔔葉與煙燻紅椒粉裝飾，搭飲不含酒精的草本白酒，既經典又帶有些許華麗品味。

第二道暖前菜「會動腦的腳」，意指章魚料理，特選2公斤以上的章魚，以唐寧鉑金晨光草原甘菊花茶和大量蔬果採先燙後泡，肉質彈而不韌、鮮而不腥，上桌時襯以浸泡唐寧鉑金晨光草原甘菊花茶和三種調理醋的蒸馬鈴薯塊與湯汁，帶點酸度，更覺清爽。

主廚口中的滿意之作 「同甘共苦」，指的是以煎烤至產生焦香的比利時苦苣菜，襯出北海道生食級大干貝的清甜，唐寧鉑金胭脂莓果茶調製成的果膠晶凍與深色醬汁在此畫龍點睛，苦裡有甘、鮮裡有甜。

諧音「富春山居」的主菜「富春山雞」，展現廚師法式幽默。一上桌香氣十足，本已飽腹，也忍不住動起刀叉。春雞先煎再烤，而有迷人焦香，以冷萃唐寧鉑金薑芒綠茶狂想曲茶湯和香料醃漬4小時，高溫蒸烤出12分鐘出爐，搭配煎烤至焦香的蔬菜、以奶油和唐寧鉑金薑芒綠茶狂想曲茶湯調製的醬汁擺盤上桌，口感香氣層次豐富。

壓軸甜點「酪農奶奶」，給得大氣，一大塊軟彈上桌，是主廚佐以唐寧鉑金大吉嶺莊園雙芬茶的茶葉絞碎後與奶酪一同攪拌，茶香及奶香極為巧搭，為套餐畫上美好句點。

TWININGS X 日常法餐．PARADE「唐寧茶香榭漫遊套餐」

期間限定：2024/02/01～2024/04/30

套餐價格：2,280元+10%

地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷11號1樓

電話：02-2711-0800

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

唐寧茶香榭漫遊套餐。圖/唐寧茶提供
唐寧茶香榭漫遊套餐。圖/唐寧茶提供
酪農奶奶。圖/唐寧茶提供
酪農奶奶。圖/唐寧茶提供
會動腦的腳。圖/唐寧茶提供
會動腦的腳。圖/唐寧茶提供

套餐 章魚

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