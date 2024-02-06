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送個出乎預料的情人節禮物 瑞士軍刀、再生材質珠寶都是好選擇！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Victorinox從大自然獲得啟發，推出Quartz男性淡香水，和諧香氣具有礦物般獨特質感，精緻的灰紫色色調瓶身，使人想起存在於自然界中的石英石。圖／Victorinox提供
Victorinox從大自然獲得啟發，推出Quartz男性淡香水，和諧香氣具有礦物般獨特質感，精緻的灰紫色色調瓶身，使人想起存在於自然界中的石英石。圖／Victorinox提供

總是煩惱情人節禮物該怎麼挑選嗎？其實花點巧思的心意就以足夠，像是Victorinox推出每年限量顏色的瑞士軍刀，與全新風格香氛，就很適合陽光戶外派又注重生活品味的男性。而COS則有結合半寶石和再生材質的中性珠寶系列，無論男、女皆可配戴，更能組合成情侶款。

心意永遠是挑選禮物的準則，在情人節到來時更是如此。如果是戶外玩家的人，想必最適合的就是Victorinox全新第十代 2024年限量版Alox軍用小刀，採用大地啡色打造，透過自然又樸實的顏色，營造出堅韌、可靠和精緻感受。像是中型的Pioneer款，擁有刀具之外的兩個尺寸的螺絲起子、電線剝皮鉗、開罐器及開瓶器，是日常與戶外都實用的可靠工具。而且Alox限量版瑞士軍刀擁有棱紋刀面，刀殼還經過「陽極氧化」的加工程序來增加保護層，形成刀殼上的顏色，還可防止損壞和鏽蝕。除了軍用刀之外，Victorinox還從大自然獲得啟發，推出Quartz男性淡香水，和諧香氣具有礦物般獨特質感，精緻的灰紫色色調瓶身，使人想起存在於自然界中的石英石。

COS因應情人節而設的再生材質中性珠寶，每件作品均採用回收黃銅製成，並鍍上銀或金，結合白水晶象、煙水晶、虎眼石和粉玉製作。圖／COS提供
COS因應情人節而設的再生材質中性珠寶，每件作品均採用回收黃銅製成，並鍍上銀或金，結合白水晶象、煙水晶、虎眼石和粉玉製作。圖／COS提供

既然提到半寶石就不能忘了COS因應情人節而設的再生材質中性珠寶，每件作品均採用回收黃銅製成，並鍍上銀或金，結合白水晶象、煙水晶、虎眼石和粉玉製作。COS透過引人注目的切割玻璃和半寶石點綴，藉由表面紋理和細節更營造出隨興風格；個性戒指以自然輪廓和刻意雕刻出的不規則形狀搭配優雅且低調設計，能為任何造型畫龍點睛。

COS透過引人注目的切割玻璃和半寶石點綴，藉由表面紋理和細節，讓中性珠寶營造出隨興風格。圖／COS提供
COS透過引人注目的切割玻璃和半寶石點綴，藉由表面紋理和細節，讓中性珠寶營造出隨興風格。圖／COS提供

Victorinox全新第十代 2024年限量版Alox軍用小刀，採用大地啡色打造，透過自然又樸實的顏色，營造出堅韌、可靠和精緻感受。圖／Victorinox提供
Victorinox全新第十代 2024年限量版Alox軍用小刀，採用大地啡色打造，透過自然又樸實的顏色，營造出堅韌、可靠和精緻感受。圖／Victorinox提供

情人節禮物 瑞士

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