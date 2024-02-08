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參加「年年龍有春」抽獎活動！農曆過年揪團看展享優惠

聯合新聞網／ 聯合數位文創
展場實景照。蜷川實花 「與小哆啦的1日約會篇」©mika ninagawa ©Fujiko-Pro。圖／聯合數位文創提供
展場實景照。蜷川實花 「與小哆啦的1日約會篇」©mika ninagawa ©Fujiko-Pro。圖／聯合數位文創提供

終於迎來農曆新年假期，還在煩惱走春要怎麼規劃嗎？中正紀念堂每年1、2月為園區內梅花、櫻花盛開的季節，近期還有udnFunLife舉辦的超人氣展覽「THE哆啦A夢展」及「奇幻動物森林樋口裕子展」，適合闔家共同一起觀展，現在參加官方 LINE@「年年龍有春，GACHA！」的抽獎活動，還有機會獲得展覽購票優惠折扣！

「如果有哆啦A夢在就好了！」每個人童年一定都有這樣想過。「THE哆啦A夢展」集結了村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組超人氣日本知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題，展場分為兩大展區，分別以哆啦A夢「漫畫」及「電影」為創意發想，以不同角色人物與故事篇章進行創作，相信在這邊一定可以重溫童年的回憶。

奇幻動物森林 樋口裕子展展覽現場實景照。圖／聯合數位文創提供
奇幻動物森林 樋口裕子展展覽現場實景照。圖／聯合數位文創提供

「奇幻動物森林 樋口裕子展」以全新主題「FOREST」出發，集結超人氣藝術家樋口裕子多年藝術創作，包含經典繪本創作、海報設計及包羅萬象的立體展示等，以及與迪士尼、寶可夢的商業合作，與其他藝術家跨界作品、台灣站獨家將經典角色立體化的拍照打卡區，還有會讓你荷包大失血的週邊商品，絕對值得收藏。

udnFunLife在2/8-2/14推出會員好康活動，有機會將多種限量獎項帶回家！圖／聯合數位文創提供
udnFunLife在2/8-2/14推出會員好康活動，有機會將多種限量獎項帶回家！圖／聯合數位文創提供

udnFunLife在2/8-2/14推出會員好康活動，有機會將多種限量獎項帶回家！除了有兩檔展覽的現場限時優惠折扣，還有臺南市美術館的雙人免費入場券、「小王子」圖像書，以及熱門音樂劇「勸世三姐妹」的週邊商品，數量有限、抽完為止，活動詳情請加入官方 LINE@「udnFunLife」

「年年龍有春，GACHA！」活動連結：https://maac.io/2pY3m

哆啦A夢 藝術家

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