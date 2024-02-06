浪漫情人節將至！迪奧推高訂繁花限量版禮盒示愛首選

2024年的2月14日情人節將至，各保養品牌推出限定禮盒，迪奧推出限定的MISS DIOR香氛隨身香水禮盒，還有繽紛花海的「高訂繁花限量版禮盒」，另外MISS DIOR親吻香膏更能展現出濃濃愛意，讓甜蜜時刻隨行。

迪奧的MISS DIOR香水是戀愛的代名詞，在花朵的香氣中，散發出愛情的浪漫氣息，因此推出多款組合，內含MISS DIOR花漾迪奧淡香水，最能展現出浪漫的粉紅愛戀氣息，另款Miss Dior香氛，揉合多種花材的華美香氣，展現出溫柔感。

全新推出，彷彿唇膏的迪奧MISS DIOR親吻香膏，可搭配Miss Dior香氛或MISS DIOR花漾迪奧淡香水，親吻香膏含有玫瑰蠟、玫瑰精油，不含酒精，可以先在頸肩、手腕處，擦上香膏，在灑上同款香水，讓香氣更為持久。