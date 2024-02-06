快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浪漫情人節將至！迪奧推高訂繁花限量版禮盒示愛首選

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
迪奧Miss Dior 香氛隨身香水禮盒（高訂繁花限量版）／5,450元。圖／迪奧提供
迪奧Miss Dior 香氛隨身香水禮盒（高訂繁花限量版）／5,450元。圖／迪奧提供

2024年的2月14日情人節將至，各保養品牌推出限定禮盒，迪奧推出限定的MISS DIOR香氛隨身香水禮盒，還有繽紛花海的「高訂繁花限量版禮盒」，另外MISS DIOR親吻香膏更能展現出濃濃愛意，讓甜蜜時刻隨行。

迪奧的MISS DIOR香水是戀愛的代名詞，在花朵的香氣中，散發出愛情的浪漫氣息，因此推出多款組合，內含MISS DIOR花漾迪奧淡香水，最能展現出浪漫的粉紅愛戀氣息，另款Miss Dior香氛，揉合多種花材的華美香氣，展現出溫柔感。

全新推出，彷彿唇膏的迪奧MISS DIOR親吻香膏，可搭配Miss Dior香氛或MISS DIOR花漾迪奧淡香水，親吻香膏含有玫瑰蠟、玫瑰精油，不含酒精，可以先在頸肩、手腕處，擦上香膏，在灑上同款香水，讓香氣更為持久。

還特別推出迪奧MISS DIOR香氛隨身香水禮盒，內含100ml Miss Dior香氛與10ml旅行精裝瓶，另外3月底前，在專櫃購買2件以上產品（需含50ML以上保養或100ML以上香水），就可享有「高訂繁花禮盒」，內有繽紛花海，完美示愛。

迪奧MISS DIOR 親吻香膏、Miss Dior香氛。圖／迪奧提供
迪奧MISS DIOR 親吻香膏、Miss Dior香氛。圖／迪奧提供
迪奧在2024情人節，推出高訂繁花限量版禮盒。圖／迪奧提供
迪奧在2024情人節，推出高訂繁花限量版禮盒。圖／迪奧提供
迪奧MISS DIOR 親吻香膏。圖／迪奧提供
迪奧MISS DIOR 親吻香膏。圖／迪奧提供

Dior 情人節 愛情

延伸閱讀

充滿禪意的抹茶香水6款推薦！綠意溫潤香氣，怎麼聞都不膩

Pandora情人節愛心加溫會變色 施華洛世奇珍珠放閃

限時36天！新北河濱搭起「星空光雕橋」 陪心愛的她/他過情人節、元宵

Dior Délicat高級珠寶 幾何有機線條重新詮釋經典蕾絲

相關新聞

東京大雪亂航班 DoMo集團釋民宿空房供台灣旅客免費住

日本氣象廳預測關東地方2月5日下午起到6日將下大雪，連東京市區的平地在內也不排除出現「警報級大雪」，影響當地交通。羽田機...

「進擊的巨人」攜手日威 聯名10周年紀念酒限量發行

來自沖繩、融合在地風土與文化製酒的「鯨（KUJIRA）．琉球威士忌」與史詩級動漫神作《進擊的巨人》，攜手推出「鯨x《進擊...

浪漫情人節將至！迪奧推高訂繁花限量版禮盒示愛首選

2024年的2月14日情人節將至，各保養品牌推出限定禮盒，迪奧推出限定的MISS DIOR香氛隨身香水禮盒，還有繽紛花海...

平價牛丼「松屋」漲價！招牌牛肉飯系列「貴5～7元」

又要漲！甫於去年11月調整部份餐點價格的「松屋」，因原物料不斷上漲，宣佈自即日起調漲價格，部份產品調漲5～7元。其中招牌...

翱翔龍年！長榮航空推出新春吉祥饗宴

歡慶農曆春節，龍年行大運！長榮航空（2618）特別在新春佳節期間於機艙內張貼應景春聯，設計專屬龍年生肖頭墊紙、餐巾紙等機...

買咖啡送鷄精！白蘭氏鷄精 Ｘ cama café 開工超給力

開工優惠搶先發！保健飲品龍頭白蘭氏首度與cama café合作，推出專為上班族訂製的新春活力方案。2月15日至3月16日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。