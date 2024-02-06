平價牛丼「松屋」漲價！招牌牛肉飯系列「貴5～7元」

又要漲！甫於去年11月調整部份餐點價格的「松屋」，因原物料不斷上漲，宣佈自即日起調漲價格，部份產品調漲5～7元。其中招牌的「牛肉飯」中碗由88元漲至95元，大碗則漲至125元。

「松屋」與「吉野家」、「すき家」並列「日本三大牛丼」，主打價格親民的牛肉丼飯。2018年，松屋正式登台，並以新光三越南西店作為全台第一站，目前包括有台北西門町店、芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店等多間門市。

2023年11月時，松屋針對半熟蛋進行升級，改使用「嚴選台灣牧場優質蛋」。隨著品項調整，包括蔥香半熟蛋牛肉蓋飯、醬拌牛燒蓋飯等品項，價格調漲5～10元。松屋也宣佈，面對原物料不斷的上漲，台灣松屋仍希望提供最好的餐點品質與服務，為了平衡企業薪資支出與成本增加，自即日起調漲部份產品價格。

根據新公佈的菜單，牛肉飯中碗從88元漲到95元，大碗則漲為125元，均漲價7元。其他如蔥香半熟蛋牛肉飯、起司玉米蛋牛肉飯等品項，則有5元的調幅。