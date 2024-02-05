SUBWAY「蘋果派餅乾」開賣！肯德基再抽XL套餐券

繼去年12月推出「金燦鹽之花可可蛋撻」之後，肯德基推出春節版限定包裝「鹽之花可可蛋撻禮盒」，以具有年節喜氣的紅色包裝，配上外盒的「Bonheur Sucré」字樣（譯：幸福甜蜜），在年節獻上祝福。每盒內含6顆「金燦鹽之花可可蛋撻」，將原味蛋撻上層以可可慕斯搭配法國鹽之花，再灑上金燦鹽之花可可黑巧杏仁酥餅，有著豐富的口感及層次，每盒288元。另外還有雙色蛋撻禮盒、鹽之花可可好食光套餐等不同組合。

即日起至2月16日期間，肯德基並設計「富貴金沙宮」活動，凡至活動官網參與求籤活動，就有機會獲得得富貴開運金沙雞XL套餐餐券以及其他好康優惠。2月29日前完成指定任務，也有機會獲得肯德基禮卷200元或開運金雞腿筊杯。

肯德基也針對農曆新年推出限定「金龍招財桶」，外觀盒為肯德基爺爺化身財神爺，內容包括富貴開運金沙雞x4、咔啦脆雞x4、上校雞塊x4、中薯x1、QQ球x1、原味蛋撻禮盒x1，每組期間限定666元。2月底前，PK隨饗券獨家限定販售「蛋撻熟客券」，內含12張原味蛋撻券，每張可兌換2顆原味蛋撻，每組810元，平均每顆34元。