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Pandora情人節愛心加溫會變色 施華洛世奇珍珠放閃

聯合報／ 孫曼/即時報導
Pandora手寫「love」戒指，1,580元。圖／Pandora提供
Pandora手寫「love」戒指，1,580元。圖／Pandora提供

西洋情人節將至，奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出全新「THE WONDER OF LOVE」情人節系列首飾，包括Hyperbola系列閃耀著生命力的復古風心形吊墜，並請來愛情長跑11年、去年在富士山頂浪漫求婚成功的情侶檔壹加壹，以及被交往7年男友在馬爾地夫求婚成功的焦凡凡演繹新作。來自丹麥的品牌Pandora今年情人節設計核心主題是「緊鎖愛意」，將濃情愛意透過更加隱約的時尚設計，將「真愛寄語」在飾品中，成為僅有戀人彼此相知的溫馨愛意。

施華洛世奇Hyperbola別具創意地以Sparkling Dance工藝為核心，將閃爍光芒的大顆水晶懸於圓拱形的心形框架之中，象徵不斷躍動著夢幻熱烈的生命力。情人節系列共推出八角形、圓形、心形等不同款式，其中採用密鑲工藝的圓形Swarovski水晶尤其璀璨奪目，甚至還運用品牌全新的水晶珍珠的加入，以柔和光束襯托精美首飾。

Pandora此次打造了一系列表達愛意的設計，包括手寫「love」串飾、被邱比特之箭射穿的一見鍾情Murano琉璃吊飾、鍍14k金的手寫情書吊飾、結合鑰匙和鎖的雙色愛情鎖吊飾等，亮點則為會隨著溫度變化而變色的戀愛蜜語變色串飾，溫度變高的時候表面的紅色即會變成粉色，以物理方式表達熱情。

施華洛世奇「THE WONDER OF LOVE」情人節系列Hyperbola套裝，7,450元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇「THE WONDER OF LOVE」情人節系列Hyperbola套裝，7,450元。圖／施華洛世奇提供
Pandora今年情人節設計核心主題是「緊鎖愛意」。圖／Pandora提供
Pandora今年情人節設計核心主題是「緊鎖愛意」。圖／Pandora提供
施華洛世奇「THE WONDER OF LOVE」情人節系列Hyperbola水滴形耳環，9,500元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇「THE WONDER OF LOVE」情人節系列Hyperbola水滴形耳環，9,500元。圖／施華洛世奇提供
YouTuber壹加壹演繹施華洛世奇情人節系列水晶首飾。圖／施華洛世奇提供
YouTuber壹加壹演繹施華洛世奇情人節系列水晶首飾。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇「THE WONDER OF LOVE」情人節系列Hyperbola鍊墜，8,500元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇「THE WONDER OF LOVE」情人節系列Hyperbola鍊墜，8,500元。圖／施華洛世奇提供
Pandora雙色愛情鎖吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora雙色愛情鎖吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
焦凡凡演繹施華洛世奇情人節系列水晶首飾。圖／施華洛世奇提供
焦凡凡演繹施華洛世奇情人節系列水晶首飾。圖／施華洛世奇提供
Pandora璀璨手寫「love」項鍊，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora璀璨手寫「love」項鍊，2,880元。圖／Pandora提供
YouTuber壹加壹演繹施華洛世奇情人節系列水晶首飾。圖／施華洛世奇提供
YouTuber壹加壹演繹施華洛世奇情人節系列水晶首飾。圖／施華洛世奇提供
Pandora一見鍾情 Murano 琉璃吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora一見鍾情 Murano 琉璃吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
施華洛世奇「THE WONDER OF LOVE」情人節系列Hyperbola戒指，8,500元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇「THE WONDER OF LOVE」情人節系列Hyperbola戒指，8,500元。圖／施華洛世奇提供
Pandora今年情人節設計核心主題是「緊鎖愛意」。圖／Pandora提供
Pandora今年情人節設計核心主題是「緊鎖愛意」。圖／Pandora提供
焦凡凡演繹施華洛世奇情人節系列水晶首飾。圖／施華洛世奇提供
焦凡凡演繹施華洛世奇情人節系列水晶首飾。圖／施華洛世奇提供
Pandora戀愛蜜語變色串飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora戀愛蜜語變色串飾，2,080元。圖／Pandora提供

品牌 情人節

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