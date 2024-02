Pandora情人節愛心加溫會變色 施華洛世奇珍珠放閃

西洋情人節將至,奧地利水晶品牌施華洛世奇(Swarovski)推出全新「THE WONDER OF LOVE」情人節系列首飾,包括Hyperbola系列閃耀著生命力的復古風心形吊墜,並請來愛情長跑11年、去年在富士山頂浪漫求婚成功的情侶檔壹加壹,以及被交往7年男友在馬爾地夫求婚成功的焦凡凡演繹新作。來自丹麥的品牌Pandora今年情人節設計核心主題是「緊鎖愛意」,將濃情愛意透過更加隱約的時尚設計,將「真愛寄語」在飾品中,成為僅有戀人彼此相知的溫馨愛意。

施華洛世奇Hyperbola別具創意地以Sparkling Dance工藝為核心,將閃爍光芒的大顆水晶懸於圓拱形的心形框架之中,象徵不斷躍動著夢幻熱烈的生命力。情人節系列共推出八角形、圓形、心形等不同款式,其中採用密鑲工藝的圓形Swarovski水晶尤其璀璨奪目,甚至還運用品牌全新的水晶珍珠的加入,以柔和光束襯托精美首飾。