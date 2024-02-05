Pandora情人節愛心加溫會變色 施華洛世奇珍珠放閃
西洋情人節將至，奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出全新「THE WONDER OF LOVE」情人節系列首飾，包括Hyperbola系列閃耀著生命力的復古風心形吊墜，並請來愛情長跑11年、去年在富士山頂浪漫求婚成功的情侶檔壹加壹，以及被交往7年男友在馬爾地夫求婚成功的焦凡凡演繹新作。來自丹麥的品牌Pandora今年情人節設計核心主題是「緊鎖愛意」，將濃情愛意透過更加隱約的時尚設計，將「真愛寄語」在飾品中，成為僅有戀人彼此相知的溫馨愛意。
施華洛世奇Hyperbola別具創意地以Sparkling Dance工藝為核心，將閃爍光芒的大顆水晶懸於圓拱形的心形框架之中，象徵不斷躍動著夢幻熱烈的生命力。情人節系列共推出八角形、圓形、心形等不同款式，其中採用密鑲工藝的圓形Swarovski水晶尤其璀璨奪目，甚至還運用品牌全新的水晶珍珠的加入，以柔和光束襯托精美首飾。
Pandora此次打造了一系列表達愛意的設計，包括手寫「love」串飾、被邱比特之箭射穿的一見鍾情Murano琉璃吊飾、鍍14k金的手寫情書吊飾、結合鑰匙和鎖的雙色愛情鎖吊飾等，亮點則為會隨著溫度變化而變色的戀愛蜜語變色串飾，溫度變高的時候表面的紅色即會變成粉色，以物理方式表達熱情。
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