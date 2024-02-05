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黑糖珍珠披薩99元！達美樂「牛排海陸四喜披薩」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
6吋「黑糖珍珠披薩」原價119元，新春加購優惠價99元。圖／達美樂提供
6吋「黑糖珍珠披薩」原價119元，新春加購優惠價99元。圖／達美樂提供

迎接農曆新年到來，達美樂推出「重磅牛排海陸四喜披薩」，一次可以吃到黑胡椒牛排、蒜香起司蝦等4種口味，為新年餐桌帶來豐盛的海陸饗宴。同時達美樂還推出「黑糖珍珠披薩」，加購優惠價99元，讓民眾過年吃甜甜。

本次登場的「重磅牛排海陸四喜披薩」由四種口味組合而成。其中「豪華重磅牛排」嚴選牛腱肉切成厚片牛排，添加黑胡椒調味，並搭配上菠菜、蒜片烘烤，兼具肉香與蔬菜風味。「火烤牛肉」則是取用和尚頭部位，口感柔軟又沒有油脂，搭配特調燒烤醬調味，並搭配毛豆仁增添口感。「蒜香起司大蝦」選用6L等級壽司蝦，搭配西班牙香蒜醬以及兩種起司同時烘烤，宛若品嚐西班牙海鮮濃湯。至於「彩椒蒜香大蝦」同樣選用6L等級壽司蝦，佐以兩種甜椒、蒜片烘烤，帶來清爽的鮮甜。

針對新年推出的「重磅牛排海陸四喜新年套餐」，吃得到重磅牛排海陸四喜大披薩、一般口味大披薩、香烤腿排3片、烤雞翅8塊、可可酥卷4塊、蝴蝶酥4片與1.25l可樂1瓶，每套1,299元，外帶外送皆適用。此外，全台門市年節期間6吋「黑糖珍珠披薩」原價119元，加購價99元，讓民眾甜甜過新年。

達美樂推出「重磅牛排海陸四喜新年套餐」，每套1,299元。圖／達美樂提供
達美樂推出「重磅牛排海陸四喜新年套餐」，每套1,299元。圖／達美樂提供

披薩 牛排 達美樂

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