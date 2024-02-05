7-ELEVEN春節好康不間斷 滿額現折、刮百萬點數 開工還有CITY飲品買2送2

7-ELEVEN春節期間優惠不間斷，從小年夜到開工，每日24小時優惠不間斷！

2月6日至2月9日限時4天推出3大好康，OPENPOINT會員到門市購買指定禮盒、CITY系列、常溫飲料、冷藏飲料、泡麵、零食、糖果、健美、冰品、冷凍、啤酒、甜點、寵物等12大品類商品，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元；全店指定商品單筆結帳金額滿999元，選用icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付等5大支付工具結帳，再享立折50元好康；單筆結帳金額滿999元再享衛生紙、沐浴露、洗潔精、Hello Kitty磁鐵好禮4選1。其中特別推薦購買指定禮盒2件9.5折、CITY PRIMA大杯精品美式買2送2、CITY CAFE大杯拿鐵買2送1、指定冰品買2送2、指定寵物食品組合價222元等豐富優惠，搭配指定品項與指定支付滿額立折、滿額再贈，折上折超划算。

緊接著自2月9日至2月14日，推出「好運龍來刮刮樂活動」，到門市購買指定商品單筆消費滿222元即可獲得實體刮刮卡1張，活動總限量100萬張，即享有「登錄序號抽大獎」、「好運免費送」、「超值好康優惠券」3重賺好康機會，天天送1位百萬OPENPOINT點數富翁活動，還有鑽戒、黃金、電動車、日本來回機票等總價超過650萬元的豐富大獎大方送。另外，線上「OPENPOINT行動隨時取」2月8日至2月14日另推出「好運龍來 龍年開運領紅包688」，會員購買指定商品後再轉贈親朋好友拜年並於期限內兌領完畢，就可獲得OPENPOINT點數紅包6點，每人最高上限66點，同時享有日日好運每日限量指定飲品買2送2。

過年早餐店沒開門，7-ELEVEN於2月9日至2月14日也推出指定早餐商品（冷藏麵包、烘焙、飯糰）結帳金額滿88元，會員加贈OPENPOINT點數8點；2月20日前近40款商品指定烘焙商品任選第2件省10元。而為提供民眾在走春出遊期間隨時補給，7-ELEVEN超過70間門市限定販售「哈燒專櫃」於春節期間推出全品項第2件7.5折優惠；另限定門市販售的霜淇淋於2月7日至2月14日持icash Pay、icash2.0支付買1送1。思樂冰於即日起至3月5日期間周末五六日，全品項第2杯半價、購買特大杯另享有杯上驚喜「撕樂大吉」杯身抽抽樂，杯杯有獎、中獎率100%，最低可享2杯1元。7-ELEVEN 酷聖石複合店則於2月8日至2月18日春節期間活動加碼，天天享有3oz冰淇淋第2件半價。

開工助提神，7-ELEVEN門市於2月14日至2月20日推出Back To Office活動，CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價，包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列等多項飲品；另線上「OPENPOINT行動隨時取」於2月15日至2月20日則推出「CITY開工龍好運」活動，每日限量指定案型最高享買8送8及168一路發優惠。

自2月14日至2月17日限時4天，7-ELEVEN再加碼推出「開工龍好運」活動，活動期間持icah2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具，購買CITY系列、零食、健美機能等5大類別商品，單筆滿222元現折22元、滿999元現折110元；期間更加碼指定明星商品最低下殺5折，包含CITY CAFE濃萃美式買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送2、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買2送2、CITY TEA經典純奶茶買2送2、SWEETORY可可球系列買1送1、西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1，折上加折更優惠。