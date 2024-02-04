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拿坡里炸雞買8送8！買雞腿桶送豆乳雞三節翅 現賺360
龍年即將到來，也正是家人們團聚的好時機。「拿坡里炸雞專賣店」推出全新「豆乳雞三節翅」、「唰嘴無骨雞塊」。除此之外，即日起凡購買「8隻酷樂雞腿桶」，就送「8隻豆乳雞三節翅桶」，現享「買8送8」優惠，現省360元。
拿坡里炸雞專賣店本次新推出的「豆乳雞三節翅」，將三節翅以古早味腐乳醬按摩醃製，有著鹹甜開胃的滋味，每份3隻，原價135元，特價99元。同步新登場的「唰嘴無骨雞塊」則是有著獨特風味，每份原價109元，特價89元。
為迎接新年到來，即日起至2月18日期間，凡購買「整桶都是腿」的「8隻酷樂雞腿桶」，就送「8隻豆乳雞三節翅桶」，原價880元，特價520元。讓民眾新春團聚可以大口享受炸雞。
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