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百萬粉絲攝影二人組聯手勞力士 關心海洋秀大愛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由於地球持續暖化，加上皇帝企鵝的繁殖依賴冰雪，也因此令其成為南極洲最脆弱的物種之一。圖／勞力士提供
由於地球持續暖化，加上皇帝企鵝的繁殖依賴冰雪，也因此令其成為南極洲最脆弱的物種之一。圖／勞力士提供

數位、影像溝通的時代，每個人都在追求奇蹟般的絕景。相較於文字，影像的力量更為直觀、更能感動人心。Cristina Goettsch Mittermeier與Paul Nicklen不僅是各自擁有破百萬粉絲的攝影師，而在他們的鏡頭下，更有著常人罕見、難以抵達的足跡與超萌生物，讓人每一則貼文都想大力按讚。

Cristina Mittermeier成長於墨西哥內陸的小城Cuernavaca，在蒙特雷科技大學就學時主修海洋生物學，由於對攝影的愛好、加上對海洋的深入理解與考察，此後她從學術研究轉為攝影工作者，不僅以影像紀錄參與保育，日後更成立了「國際保育攝影師聯盟」（International League of Conservation Photographers）；Paul Nicklen則是知名的野生動物攝影師、作家與電影製作人，由於他童年時期曾在加拿大巴芬島（Baffin Island）與北極的因努伊特人（Inuit）社區相處的經歷，讓他意識到備受威脅的生態系統，以及與海洋和諧相處的迫切，透過他的鏡頭，不僅記錄下極端環境下罕有人煙的原始絕（美）景，更展示了這些環境被破壞的嚴重性，呼籲人們需要高度關心此一議題。

在她（他）們的鏡頭下，伊努特（Inuit）獵人、巴布亞企鵝和南極企鵝（Chinstrap Penguin）、抹香鯨...紛紛展現了壯麗、原始、討喜的不同樣貌，但有別於一般的網路流量美照，曾獲得國家地理頻道大獎肯定的兩人照片中更有對知性的探索。他們考察了在南極洲發現的「豹海豹」（Hydrurga leptonyx），以及對原有區域海狗數量的影響；仰望春季初雪的伊努特獵人，正代表著全人類與地球最原始的互動模式；成為南極洲最脆弱的物種之一的皇帝企鵝幼雛，由於繁殖習慣需要冰雪，但加上全球暖化的趨勢，正面對著日益險峻的生存危機。

正因如此，兩人共同創立了非營利組織SeaLegacy、其ig官方帳號sealegacy亦有近260萬的追蹤人數，其初心是推動各項海洋保育活動，至今已完成超過45次探險，記錄超過765個物種、700萬張照片的紀錄，近來並受到勞力士（ROLEX）支持，成為「保護地球．恒動不息」計劃（Perpetual Planet Initiative）的一部分，要讓奇蹟般的影像改變世界，以美動人心。

勞力士從2019推出「保護地球 · 恒動不息」計劃（Perpetual Planet Initiative），以「勞力士雄才偉略大獎」（Rolex Awards for Enterprise）支持傑出人士創造美好未來、以「藍色使命」（Mission Blue）守護海洋，以及與國家地理學會（National Geographic Society）長期合作、關心全球氣候變化現狀，展現出勞力士不僅是頂級精密時計的生產者與供應者，更有與地球同行、恒定不息的寬廣視野。

而與勞力士成為合作夥伴後，Cristina Goettsch Mittermeier與Paul Nicklen並一同與勞力士合作，拍攝了兩部電影：名稱分別為「Paul Nicklen：Telling our Planet’s Stories」，與「Cristina Mittermeier：Inspiring Action to Save the Ocean」，兩只影片透過令人屏息以待的絕美海景、生物，將帶人領略海洋與地球的故事，因而受到啟發，展現保育海洋的決心（與行動），影片都已可在勞力士官方Youtube頻道中發表，並具英文字幕，可免費欣賞。

SeaLegacy在成立以來已完成超過45次探險，並記錄超過765個物種、700萬張照片的紀錄。圖／勞力士提供
SeaLegacy在成立以來已完成超過45次探險，並記錄超過765個物種、700萬張照片的紀錄。圖／勞力士提供
在南極洲所發現的「豹海豹」，在科學家考證下證明，大程度降低了海狗的族群數量。圖／勞力士提供
在南極洲所發現的「豹海豹」，在科學家考證下證明，大程度降低了海狗的族群數量。圖／勞力士提供
Cristina Goettsch Mittermeier與Paul Nicklen兩人甫成為勞力士「保護地球．恒動不息」計劃的一部分，嘗試以奇蹟般的影像來改變世界。圖／勞力士提供
Cristina Goettsch Mittermeier與Paul Nicklen兩人甫成為勞力士「保護地球．恒動不息」計劃的一部分，嘗試以奇蹟般的影像來改變世界。圖／勞力士提供
多次與抹香鯨一同潛泳的Cristina Goettsch Mittermeier，不僅著迷於抹香鯨的玩樂性格、社交行為與溝通方式，並留下大量動容、溫暖的珍貴一瞬。圖／勞力士提供
多次與抹香鯨一同潛泳的Cristina Goettsch Mittermeier，不僅著迷於抹香鯨的玩樂性格、社交行為與溝通方式，並留下大量動容、溫暖的珍貴一瞬。圖／勞力士提供

勞力士 南極

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