百萬粉絲攝影二人組聯手勞力士 關心海洋秀大愛

數位、影像溝通的時代,每個人都在追求奇蹟般的絕景。相較於文字,影像的力量更為直觀、更能感動人心。Cristina Goettsch Mittermeier與Paul Nicklen不僅是各自擁有破百萬粉絲的攝影師,而在他們的鏡頭下,更有著常人罕見、難以抵達的足跡與超萌生物,讓人每一則貼文都想大力按讚。

Cristina Mittermeier成長於墨西哥內陸的小城Cuernavaca,在蒙特雷科技大學就學時主修海洋生物學,由於對攝影的愛好、加上對海洋的深入理解與考察,此後她從學術研究轉為攝影工作者,不僅以影像紀錄參與保育,日後更成立了「國際保育攝影師聯盟」(International League of Conservation Photographers);Paul Nicklen則是知名的野生動物攝影師、作家與電影製作人,由於他童年時期曾在加拿大巴芬島(Baffin Island)與北極的因努伊特人(Inuit)社區相處的經歷,讓他意識到備受威脅的生態系統,以及與海洋和諧相處的迫切,透過他的鏡頭,不僅記錄下極端環境下罕有人煙的原始絕(美)景,更展示了這些環境被破壞的嚴重性,呼籲人們需要高度關心此一議題。

在她(他)們的鏡頭下,伊努特(Inuit)獵人、巴布亞企鵝和南極企鵝(Chinstrap Penguin)、抹香鯨...紛紛展現了壯麗、原始、討喜的不同樣貌,但有別於一般的網路流量美照,曾獲得國家地理頻道大獎肯定的兩人照片中更有對知性的探索。他們考察了在南極洲發現的「豹海豹」(Hydrurga leptonyx),以及對原有區域海狗數量的影響;仰望春季初雪的伊努特獵人,正代表著全人類與地球最原始的互動模式;成為南極洲最脆弱的物種之一的皇帝企鵝幼雛,由於繁殖習慣需要冰雪,但加上全球暖化的趨勢,正面對著日益險峻的生存危機。

正因如此,兩人共同創立了非營利組織SeaLegacy、其ig官方帳號sealegacy亦有近260萬的追蹤人數,其初心是推動各項海洋保育活動,至今已完成超過45次探險,記錄超過765個物種、700萬張照片的紀錄,近來並受到勞力士(ROLEX)支持,成為「保護地球.恒動不息」計劃(Perpetual Planet Initiative)的一部分,要讓奇蹟般的影像改變世界,以美動人心。

勞力士從2019推出「保護地球 · 恒動不息」計劃(Perpetual Planet Initiative),以「勞力士雄才偉略大獎」(Rolex Awards for Enterprise)支持傑出人士創造美好未來、以「藍色使命」(Mission Blue)守護海洋,以及與國家地理學會(National Geographic Society)長期合作、關心全球氣候變化現狀,展現出勞力士不僅是頂級精密時計的生產者與供應者,更有與地球同行、恒定不息的寬廣視野。